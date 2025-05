Revilla no se retracta y Juan Carlos I tiene luz verde para querellarse contra él

El acto de conciliación entre el ex presidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla y el Rey emérito Juan Carlos I, ha concluido sin llegar a ningún acuerdo entre las partes. El monarca, quien reclama 50.000 euros a Revilla por presuntas manifestaciones injuriosas realizadas en programas de televisión, como estaba previsto, no asistió personalmente al encuentro en los juzgados de Santander a pesar de estar en España.

Revilla acudió al complejo judicial de Las Salesas acompañado por su abogado, José María Fuster-Fabra, mientras que por parte del Rey emérito sólo la abogada Lupe Sánchez y el procurador designado para la ocasión. La vista se celebró en la sala número 9 de la sede judicial cántabra, con medidas de seguridad reforzadas por la Guardia Civil debido a lo inédito de la situación de un pleito impulsado por un monarca español.

Durante la sesión, presidida por la letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia número 13 de Santander, ninguna de las partes mostró intención de alcanzar un compromiso. Juan Carlos I mantiene su reclamación económica por declaraciones presuntamente injuriosas realizadas por Revilla entre mayo de 2022 y enero de 2025, mientras que el político cántabro sostiene su postura de no disculparse por opiniones que considera amparadas por la libertad de expresión.

La cantidad reclamada por el monarca, según ha trasladado, sería destinada a Cáritas España en caso de prosperar la demanda. Tras el fallido intento de conciliación, el proceso continuará su curso legal, quedando registrado en acta que el acto terminó sin avenencia.

El Rey emérito, quien actualmente se encuentra en España para participar en unas regatas en Sanxenxo a bordo del Bribón, había declarado previamente a los medios: «Hace mucho que no voy a Santander», confirmando así su ausencia en este procedimiento judicial.

Revilla se reafirma

A su llegada a los juzgados, Revilla ha dejado clara su posición ante los numerosos medios congregados: «Claro que voy a mantener lo que he dicho». El ex presidente cántabro asegura que le hubiera gustado ver al Rey emérito en persona y que «pidiera perdón de verdad», añadiendo que esperaba que Juan Carlos I «repatriara todo ese dinero que está por ahí».

Con visible emoción, Revilla confiesa que la última etapa del reinado de Juan Carlos I le había «defraudado» y supuesto «una enorme decepción», especialmente porque él mismo había sido «un gran defensor del Rey» tras su intervención durante el intento de golpe de Estado del 23F. «Lo que hemos conocido es terrible. Y yo, que no me callo de las injusticias que veo, pues me he visto en la obligación de decir lo que pienso, que por otra parte creo que es lo que piensa la mayoría de los españoles», declara.

El político regionalista se muestra tranquilo ante el proceso judicial. «Yo no he matado, no he robado, no he hecho nada ilegal en esta vida. Soy un ciudadano normal que cumple con sus obligaciones», afirma, visiblemente conmovido por las muestras de apoyo recibidas tanto en la entrada de los juzgados como en sus recientes visitas a diferentes ciudades españolas.

A la entrada del complejo judicial, además de los cerca de 50 medios de comunicación, se congregaron simpatizantes que mostraron su respaldo a Revilla, quien estuvo acompañado por miembros de su partido como Felipe Piña, líder del PRC en Santander, y el ex edil José Antonio Pérez Tonino, además de su representante legal.