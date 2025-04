Esto es lo que dijo Revilla del Rey Juan Carlos y por lo que el emérito le pide 50.000 €

Miguel Ángel Revilla, ex diputado del Parlamento de Cantabria y ex presidente de esa comunidad autónoma, dijo de Juan Carlos I en 2022 que estaba «contra él» porque está «contra los corruptos». El Rey emérito ha emitido este martes un comunicado personal anunciando acciones legales contra el que fuera dirigente cántabro por estas palabras, incluyendo una indemnización por daños morales que asciende a 50.000 euros y que el Rey Juan Carlos promete donar a Cáritas.

«Yo estoy contra los corruptos. Yo no he robado en mi vida, ni en pensamiento, y no he sido defraudador porque pago hasta el último céntimo. Y yo quiero que quien me ha representado y me representa, dé ejemplo pero al máximo nivel. Por eso estoy contra él», afirmó Revilla en una entrevista en el programa El Hormiguero del 26 de mayo de 2022 y que ha tenido como resultado una reclamación por calumnias anunciada este martes a través de un comunicado del que Casa Real no ha sido informada.

«El Rey emérito cometió un fallo, y es que en una de esas entregas que le hacían de estos señores de la chilaba le ingresaron 100 millones, concretamente Arabia Saudita. Le dio 65 a su amiga íntima Corinna», inició Miguel Ángel Revilla, entonces presidente de Cantabria, en referencia a Juan Carlos I.

Acto seguido, se dirigiría a Pablo Motos, presentador del programa y entrevistador. «Tú si tienes 100 millones de euros y todo lo que tienes son 100 millones de euros, por muy generoso que fueses y batirías el récord mundial de generosidad, no siendo ni tu esposa ni tus hijos, que le dieras a una amiga íntima 65 millones. La pregunta es: ¿Es tan generoso como para darle de 100 millones, 65, o tenemos que pensar que es tanto lo que tiene, que igual tiene más de 1000, que 65 a fin de cuentas es un mal día, o un detalle que ha tenido? ¿No piensas eso?», espetó Revilla.

El discurso del ex diputado cántabro sobre el monarca emérito continuaría incidiendo en «dónde cometió el error» Juan Carlos I. «Cuando le reclamó a la otra señora –Corinna– que se lo devolviera. ¿Y qué le dijo la otra señora? Santa Rita, Rita, lo que se da no se quita», se respondió, con cierta ironía.

Revilla, a favor del Rey Felipe

Revilla también aprovechó entonces para ensalzar la figura del Rey Felipe VI. «Por eso estoy contra él y no contra el hijo, y además digo que tenemos un gran Rey en su hijo», se pronunció, castigando a aquellos «pelotas que le están aplaudiendo estas llegadas y esas idas», al Rey emérito. «A mí me da igual que venga o que no venga, pero estos actos casi pornográficos, con un exhibicionismo… con el avión, coches, regatas… yo creo que eso no procede después de saber lo que sabemos de él», añadió un Revilla que instaba a Juan Carlos I a que permaneciese «calladito» debido a su situación.

«Cuando le piden explicaciones, se descojona. Que usted es un evasor fiscal probado que tiene mucha pasta fuera, en España ni un euro, y que nos ha engañado a los españoles, porque nos ha dado unas recomendaciones que usted no ha practicado. Y eso yo no lo tolero, sea el Rey o sea el que sea», completó Miguel Ángel Revilla, en unas declaraciones que ahora le han costado una reclamación por calumnias por parte del Rey Juan Carlos.