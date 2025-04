El Rey Juan Carlos reclama 50.000 € a Revilla por calumnias: promete donarlos a Cáritas

La abogada Guadalupe Sánchez Baena, en representación del Rey emérito Juan Carlos I, ha emitido este martes un comunicado anunciando acciones legales contra Miguel Ángel Revilla, ex diputado del Parlamento de Cantabria y ex presidente de esa comunidad autónoma, por una serie de declaraciones consideradas calumniosas e injuriosas realizadas entre mayo de 2022 y enero de 2025.

El comunicado, remitido desde el bufete Novalex Boutique Legal, detalla que el monarca ha encomendado a su representante legal emprender acciones civiles de protección al derecho al honor previstas en la legislación española contra el político cántabro, tras considerar que sus manifestaciones públicas vulneran el artículo 18.1 de la Constitución Española.

Según explica la letrada, que es la misma que representa al novio de Isabel Díaz Ayuso, antes de interponer la correspondiente demanda se ha formulado una solicitud de celebración de acto de conciliación ante los juzgados de primera instancia de Santander, en un intento de alcanzar un acuerdo que evite el litigio.

La reclamación incluye una indemnización por daños morales que asciende a 50.000 euros, cantidad que, según se especifica en el comunicado, será donada íntegramente a la Confederación oficial de entidades de acción caritativa y social de la Iglesia católica (Cáritas España).

Entre las declaraciones objeto de la demanda podrían encontrarse las realizadas por Revilla en octubre de 2024 en programas de televisión donde el político afirmó: «No le voy a dejar en paz hasta que no vuelva de allí con todo el dinero y no lo ponga a recaudo del patrimonio de España». En la misma intervención, Revilla calificó al monarca como «el malo» y aseguró que había «cometido las tropelías mayores».

La representante del Rey emérito solicita además una rectificación pública de las expresiones consideradas calumniosas e injuriosas en los mismos medios donde fueron vertidas.

Esta acción legal se produce en un momento de especial sensibilidad mediática tras la publicación por parte de OKDIARIO de conversaciones entre el Rey emérito y Bárbara Rey, que han reavivado la polémica sobre la figura del monarca.

Esta demanda representa un cambio de estrategia por parte del Rey emérito, quien hasta ahora había optado por mantener un perfil bajo ante las críticas públicas tras su traslado a Abu Dabi en agosto de 2020. Este caso podría sentar un precedente sobre los límites de la crítica política a la figura del Rey emérito, especialmente tras su abdicación en 2014, y el alcance de la protección constitucional al derecho al honor cuando se trata de figuras públicas.

De prosperar la demanda, será un tribunal de la jurisdicción civil quien determine si las declaraciones de Revilla constituyen un ataque al honor del monarca o si, por el contrario, están amparadas por la libertad de expresión y el derecho a la crítica política en una sociedad democrática.

Sin consultar a Felipe VI

La Casa Real, liderada por el Rey Felipe VI, se desvincula de esta iniciativa. Se trata de una iniciativa personal del monarca emérito a través de sus abogados privados, sobre la que la Casa no ha sido consultada. A sus 87 años el padre del actual Jefe del Estado mantiene una relación correcta con su hijo al que saluda cuando coinciden en actos públicos. No obstante, decisiones judiciales de calado como ir contra un ex presidente autonómico no ha sido consensuada entre ambos.

