El ex presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha respondido a la demanda del Rey emérito, Juan Carlos I, por una serie de declaraciones consideradas calumniosas e injuriosas realizadas entre mayo de 2022 y enero de 2025. «Queréllese usted contra Bárbara Rey y Corina», ha asegurado este miércoles en una rueda de prensa en la sede del Partido Regionalista Cántabro (PRC).

«El CNI ha publicado una lista de todo lo que hemos gastado por pagar dependencias con señoritas», ha asegurado, instando al rey emérito a dirigirse contra esa institución. «Queréllese contra Bárbara Rey o con Corina», ha incidido, ya que esas afirmaciones considera que son más graves que las que él mismo ha vertido.

La abogada Guadalupe Sánchez Baena, en representación del ex jefe del Estado, publicó este martes un comunicado en el que se anunciaban acciones legales contra Revilla. En él, se detalla que el monarca ha encomendado a Novalex Boutique Legal emprender acciones civiles de protección al derecho al honor previstas en la legislación española contra el político cántabro. A ojos de este despacho, sus palabras durante este tiempo vulneran el artículo 18.1 de la Constitución Española.

Antes de interponer la correspondiente demanda se formuló una solicitud de celebración de acto de conciliación ante los juzgados de primera instancia de Santander, en un intento de alcanzar un acuerdo que evite el litigio.

«Lamento que hayáis hecho un viaje tan largo esperando que en estos momentos yo entre a saco más de lo que yo he hecho con el Rey emérito», ha comenzado su comparecencia el ex presidente cántabro. «Yo tengo que plantear mi defensa a la que es la demanda y estar muy atento a lo que diga el abogado», ha aclarado para evitar entrar en más detalles.

Revilla ha detallado que ha recibido «191 llamadas de teléfonos desconocidos» entre las 10 y las 16 de la tarde. «No podía atenderlos a todos, pero es que además, yo estaba ayer en Vitoria, porque un amigo, Antonio Resines, está haciendo una película, haciendo de juez», ha confesado. «Me cayó de golpe allí la noticia de esta demanda del rey», ha comentado.

«La rabia viene de una situación que siempre fue una anomalía de la Constitución Española que llevo denunciando en libros», ha subrayado a la vez que ha mostrado dos de sus libros: Nadie es más que nadie y Por qué pasa lo que pasa. Específicamente, se refería a «ese famoso artículo 5 de la Constitución Española, que declara inviolable al rey por todo el delito que cometa».

«El rey no puede ser denunciado por nadie, partiendo de esa base que un rey, inmune y poderosa», ha aclarado, para mostrarse sorprendido: «Ese señor presente una demanda a un ciudadano de 82 años», ha afeado. «A lo largo de su trayectoria, no he soportado nunca la corrupción ni los desmanes ni las ilegalidades de los políticos», ha manifestado.

El ex presidente de Cantabria ha aclarado además que «no es aforado» porque ha defendido que todos son «iguales ante la ley». «Yo iré al turno de oficio del tribunal que sea», ha destacado.

Por otro lado, Revilla se ha preguntado: «Por qué a mí». «Este señor quiera atajar unas voces y por el conocimiento que la gente tiene de mí», ha puntualizado, para responderse a sí mismo, que la única explicación lógica es que «se sienta defraudado».

«Yo tenía una veneración por este hombre a partir del 23F», día del intento de golpe de Estado del teniente coronel Antonio Tejero. «Le he reconocido el trabajo que hizo en la Transición», ha espetado, aunque reconoce que «cuando se descubre todo el pastel» sintió «decepción». «Se me cae un mito», ha relatado, porque acreditó que «todo eso era mentira».

Para Revilla, lo peor es que Juan Carlos I se «declarase apátrida fiscal del país del que fue jefe de Estado». «Hay algo que es más patriótico que llevar pulseras: pagar impuestos», ha manifestado en la rueda de prensa, detallando que el Rey emérito «había evadido cuatro y cinco años de impuestos». «Cuando precisamente con quien hay que ser más exigentes es con ellos que mandan» «los que deberían ser ejemplo» «no puede estar condenado» «como el rey no puede ir a un tribunal» «pero sí se llevó dinero porque lo tiene fuera»