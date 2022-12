Compromís ha promulgado un «Manual de instrucciones para desmontar a los cuñados en Navidad», cargado de tópicos y donde los castellanoparlantes son presentados como racistas y homófobos frente a los que emplean el valenciano para comunicarse.

«Aquí un poquito de argumentario para las comidas y cenas navideñas», arranca la formación que muestra siete viñetas en las que una persona dice, en español, algo con lo que no están de acuerdo y, a continuación, indican en valenciano cuál es la forma apropiada, a su juicio, de contestar.

Así, la primera viñeta aborda la controvertida ley trans aprobada recientemente en el Congreso de los Diputados. «Ahora, con la ley trans se borrará a las mujeres», dice uno de estos cuñados castellanoparlantes, a lo que el presunto seguidor de Compromís debe responder -por supuesto en valenciano-: «El divorcio no borra las bodas», «el aborto no borra la natalidad», «el matrimonio igualitario no borra el matrimonio», por lo que, dice, «la ley trans no borrará a las mujeres».

Otro de los ejemplos se muestran es a una persona diciendo en español que «no es racista, pero…», a lo que Compromís señala que «todo lo que va después del pero es racista».

«Todos los políticos son iguales. Todos nos roban», dice otra de las viñetas, para, a continuación, decir una retahíla de supuestas cosas buenas que han hecho los políticos de Compromís. «Valencia es una de las ciudades con mayor inversión social de España», «Compromís sube los impuestos a los ricos, el que más tiene, más paga», «Negociamos y pactamos para conseguir más inversión del Estado».

Otra de las frases que se dicen el castellano es la de «el valenciano no sirve para nada», a lo que Compromís responde que «las personas bilingües obtienen mejores resultados académicos, más oportunidades laborales, ayuda a aprender otras lenguas y, lo más importante, es mí lengua».

El partido de Joan Baldoví también niega que la «derecha gestione mejor». «Desde que Compromís gobierna en Valencia, el paro está al nivel más bajo de los últimos 12 años y la deuda que dejó el PP ha bajado más de un 83%».

Asimismo, sostiene que es falso que «la tasa turística vaya a hacer que baje el turismo» porque, proclaman, «es justo que los visitantes contribuyan a pagar el mantenimiento de los servicios y que las ciudades más visitadas de Europa tienen la tasa turística».