El conseguidor del caso Koldo, Víctor de Aldama, ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno a través de su representación legal que le devuelva los seis coches que le fueron intervenidos por la Guardia Civil a raíz de su detención -ahora está en libertad- en el marco de la Operación Delorme. Estos vehículos del comisionista son un Ferrari modelo Portofino, en color negro; un Ferrari modelo F12, en color rojo; un Porsche modelo Macan GTS, en color negro; un Land Rover modelo Range Rover, en color naranja; un Volkswagen modelo Golf R32, en color negro, y un Audi modelo A8, en color gris.

Según el escrito de su defensa, al que ha accedido OKDIARIO, el también presidente del Zamora Club de Fútbol se opone al «bloqueo de la transmisión nominal del vehículo», puesto que el vehículo Ferrari modelo Portofino, cita expresamente, se trata de un vehículo de renting que es propiedad de Soluciones de Renting y Movilidad SL, que «podrá ser reclamada por la misma, si el fin del contrato de arrendamiento así lo permite, no siendo razonable, ni acorde a Derecho, que dicho vehículo permanezca intervenido, ni se acuerde su traslado al depósito judicial», señala la representación del conseguidor. Este Ferrari Portofino del comisionista Aldama está arrendado a la sociedad MTM 180 CAPITAL SL.

Además, su defensa señala que «no existe título habilitante, ni auto judicial, hasta donde se ha podido observar en la causa, que justifique la intervención de los vehículos por parte de la Guardia Civil, pues ni el auto de entrada de 19 de febrero de 2024, ni el auto rectificativo del anterior de 20 de febrero de 2024, ni el auto de 19 de febrero de 2024, de medidas cautelares de bienes muebles de los vehículos, permiten la aprehensión, intervención o embargo de los vehículos por parte de la Fuerza Actuante», dice el escrito de Aldama sobre tales resoluciones del titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno.

Sobre los seis vehículos citados, la representación del acusado recalca que «no existe ningún título habilitante para que la fuerza actuante los haya intervenido y llevado a un depósito». «La intervención de estos vehículos atenta directamente contra el derecho a la tutela judicial efectiva, a la defensa y a un proceso con todas las garantías de mi patrocinado, por cuanto no cuenta, dicha actuación de la fuerza actuante, con respaldo legal en resolución judicial alguna», precisa el escrito de Víctor de Aldama.

Además, la defensa de Víctor de Aldama dice denunciar la «falta de habilitación legal y judicial para la intervención de los vehículos, pues únicamente consta acordada la habilitación para realizar entrada y

registro en varios domicilios y la prohibición absoluta de vender, gravar, obligar o enajenar los vehículos», añade.

Los «4 mosqueteros»

Según la investigación de la UCO, el conseguidor de la trama del caso Koldo y otros tres investigados, que se hacían llamar los «4 mosqueteros» en un chat de WhatsApp, habrían abonado 10.000 euros en efectivo a Koldo García, el ex asesor y ex escolta del que fuera ministro de Transportes entre 2018 y 2020 con Pedro Sánchez, el socialista José Luis Ábalos.

Así se desprende también del atestado, recogido por Ep, que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil elaboró el pasado mes de febrero, y que incluye extractos de las conversaciones que algunos de los principales investigados mantuvieron antes de su detención.

En concreto, los agentes del Instituto Armado se refieren a un grupo de la red social WhatsApp llamado «4 mosqueteros» y compuesto por De Aldama y los investigados Ignacio Díaz Tapia, Javier Serrano y César Moreno. Los tres últimos, que habrían mantenido «vínculos» con Koldo, también habrían ayudado al comisionista del Ferrari a llevar a cabo «una despatrimonialización» de sus fondos en España.

En sus conversaciones, todos ellos se refieren a Koldo como «K». «Mañana tienes que ir a la cafetería Soto Verde que está detrás del ministerio y llamar a K y decirle literal: Que estás en el verde, que traes una cosa de Nacho para darle y que si puede ir», escribió Díaz Tapia en uno de sus mensajes, facilitando a su interlocutor el contacto de Koldo, que aparecía con el añadido «asesor ministro».

En otro de los mensajes, Moreno le envía a Serrano una captura de pantalla en la que se ve el título «gastos fijos» con una referencia: «K 10.000». Los agentes sostienen que podría tratarse de un pago al ex asesor después de que, durante el registro de su domicilio, se encontrase una anotación manuscrita en una de sus agendas. «Metálico 10.000», apuntó Koldo en la misma.

«El ministro da el OK»

Los análisis del Instituto Armado también revelan otra conversación de Moreno con Serrano en la que ambos hablan de una reunión. «Un éxito. Eran un gordo y un subnormal gay. Era el jefe de gabinete. Ellos están convencidos. El ministro da el OK seguro. Y lo único que puede frenarlo es que tienen que dar el OK de Sanidad, y eso no depende de ellos», le explicó Serrano.

Unos minutos más tarde, ambos retomaron así la conversación. «Nos acaban de avisar que el ministro ha dado el OK. Estamos IN. Pídete dos», celebra Serrano. Diez días después de esa conversación, el 20 de agosto de 2020, Moreno envió a Serrano dos pantallazos de la Wikipedia de Salvador Illa, actual líder del PSC y por entonces ministro de Sanidad.

Tanto Serrano como Moreno volvieron a compartir algunos mensajes en enero de 2022. Moreno, en concreto, envió a Serrano una fotografía en la que se observan dos fajos de billetes en efectivo, uno de ellos en el interior de una bolsa de plástico transparente y otro con gomas, informa Ep.