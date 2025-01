La comisionada de Franco participó en encierros de la ‘marea verde’ contra el Gobierno de Rajoy

Carmina Gustrán, la comisionada del Gobierno de Pedro Sánchez para coordinar los fastos por el 50 aniversario de la muerte de Franco, participó en encierros de la marea verde contra el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Esta historiadora y profesora compartió este activismo en redes sociales. Y presumió de ello en su tesis doctoral, según ha podido contrastar OKDIARIO. Sin embargo, Moncloa ha esgrimido que su perfil no tenía sesgo partidista.

En su tesis doctoral, denominada El franquismo en el cine español (1975-2000): la representación cinematográfica de la dictadura franquista, que defendió en 2014 en la Universidad de Zaragoza, Gustrán tiene palabras de agradecimiento para sus «compañeros en el IES Emilio Jimeno y de Marea Verde» y del «Grupo de Trabajo para la Auditoría Ciudadana de la Deuda Sanidad Pública».

En sus redes sociales, esta historiadora publicó imágenes, por ejemplo, de un encierro de la marea verde en el que participó en junio de 2012. Gustrán difundió imágenes captadas in situ de esta asamblea con mensajes del tipo «Calentando el ambiente para el encierro» o «Desde el IES Chabacier, charla asamblea sobre los recortes», como prueban las capturas que reproduce este periódico.

La marea verde organizó encierros en decenas de centros aragoneses a mediados de junio de 2012 para «mantener el pulso que estamos teniendo con la Administración para la derogación y la no aplicación del decreto 14/2012», una ley de racionalización del gasto aprobada por el Gobierno del PP que fue demonizada por la izquierda por suponer «recortes» en la Educación Pública. El IES Chabacier y el IES Emilio Jimeno organizaron acciones conjuntas en Calatayud (Zaragoza).

Pesa este historial de activismo en movimientos de extrema izquierda, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Víctor Ángel Torres, defendió en la rueda de prensa del pasado 7 enero celebrada en el Palacio de la Moncloa -tras la reunión del Consejo de Ministros- que Carmina Gustrán Loscos era una figura sin sesgo partidista o ideológico. De hecho, Torres se afanó en resaltar que esta historiadora, «experta en el conocimiento de la España contemporánea», había trabajado como gestora cultural en «distintas administraciones con distintos Gobiernos». «Estuvo, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid, con Almeida de alcalde, o en el Ministerio de Cultura siendo presidente del Gobierno Mariano Rajoy», alegó Torres. Omitió el ministro que Gustrán se manifestaba contra ese mismo Ejecutivo del PP, como revela este miércoles OKDIARIO.

Según recoge en su currículum, Gustrán trabajó entre 2012 y 2014 como asistente para la Secretaría general de Promoción Exterior en el Ministerio de Cultura. También señala que fue técnico de coordinación entre 2020 y 2021 en la entidad Madrid Destino Cultura, Turismo y Negocio SA del Ayuntamiento de Madrid. Hasta la fecha venía trabajando como técnico de Cultura y Turismo en el Ayuntamiento de Alagón (Zaragoza).

Además del centenar de actos previstos para este 2025, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha articulado toda una estructura dentro del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para organizar los fastos del Año Franco. El Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 10 de enero publicó la creación del «comisionado para la celebración de los 50 años de España en libertad», el lema elegido por el Gobierno para celebrar el fallecimiento del dictador.

Según el real decreto con la modificación de la estructura del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para dar cobijo a ese nuevo ente, el comisionado tendrá rango de subsecretaría, el mismo que el recientemente creado para «la reconstrucción y reparación de los daños provocados por la DANA» en la Comunidad Valenciana y otras zonas del país, que ha dejado hasta el momento 224 muertos. La retribución de un subsecretario ha rondado los 70.000 euros en los últimos años.

Revisionismo

En este contexto, los fastos por la muerte de Franco tienen «tres claros objetivos» sobre los que pivotará la acción de la comisionada. El primero consiste en «celebrar la gran transformación económica, social, cultural y política que ha vivido nuestro país en los últimos 50 años». El segundo pasa por «homenajear a todas aquellas personas, colectivos e instituciones que lo han hecho posible». Y el tercero busca «transmitir a nuestros jóvenes la importancia de vivir en democracia y poner en valor los derechos actuales frente a la ausencia de libertades durante la dictadura», afirma el Gobierno del PSOE-Sumar.

Licenciada en Historia por la Universidad de Zaragoza, con un doctorado Europeo en Historia Contemporánea otorgado conjuntamente por la Universidad de Zaragoza y la Université de Nantes, el currículum de la comisionada para el Año Franco incluye también un máster of Arts in Culture, Policy and Management por la City-University of London. En una de sus investigaciones, como ha publicado OKDIARIO, teorizó ya en 2006 sobre el revisionismo histórico que promueve Sánchez: «Quien controla el presente controla el pasado», defendió.