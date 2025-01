La comisionada de Franco en la preparación de su tesis: «Quien controla el presente controla el pasado»

Carmina Gustrán Loscos, la comisionada designada por el Gobierno de Pedro Sánchez para coordinar los fastos por el 50 aniversario de la muerte de Franco, avanzó en un artículo de investigación -sobre la materia de su posterior tesis doctoral- justo la política de revisionismo histórico que está aplicando el Ejecutivo socialcomunista y que se resume así: «Quien controla el presente controla el pasado».

Gustrán Loscos apostó ya por ello en un artículo titulado La Guerra Civil en el cine del franquismo. Visiones contrapuestas, que elaboró con motivo del VI Encuentro de investigadores sobre el franquismo, celebrado en Zaragoza en noviembre de 2006. Un trabajo que luego ampliaría para la confección de su tesis doctoral, denominada El franquismo en el cine español (1975-2000): la representación cinematográfica de la dictadura franquista, tesis doctoral que defendió en 2014 en la Universidad de Zaragoza.

En el citado artículo, Gustrán Loscos incluyó la controvertida reflexión: «Partamos de la base de que todo objeto cultural es producto de su época, así como de la sociedad que lo produce y lo recibe, continuemos con el precepto de que toda dictadura aspira a controlar hasta el más mínimo aspecto de la vida política, económica y cultural del país sobre el que extiende su hegemonía y cuestionémonos si en lugar de aquella afirmación de George Orwell de ‘quien controla el pasado controla el presente, quien controla el presente controla el futuro’, no deberíamos mejor decir: quien controla el presente controla el pasado», subrayó. Toda una declaración de intenciones.

De hecho, apenas unos meses antes de ese VI Encuentro de investigadores sobre el franquismo, el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero haría aprobado en Consejo de Ministros, en concreto en julio de 2006, el proyecto de la controvertida Ley de Memoria Histórica que vería la luz en diciembre de 2007. Fue así Zapatero quien sentó las bases de este revisionismo histórico que Pedro Sánchez ha ampliado y utilizado como cortina de humo para tapar las deficiencias de su gestión y, en los últimos meses, la corrupción que cerca a su Gobierno y su entorno más personal.

De esta manera, a fin de desviar la atención de los casos de corrupción que le rodean, el Ejecutivo de PSOE-Sumar ha programado un centenar de actos a lo largo de este 2025 para celebrar los 50 años de la muerte de Franco. Una efeméride que el Gobierno está manipulando a su antojo, vinculándola falsamente al inicio de la Democracia en España, cuando ésta en realidad no empezó al menos hasta el 15 de junio de 1977 con las primeras elecciones generales libres para la legislatura constituyente.

Artículo de Gustrán donde da la vuelta a la afirmación de George Orwell.

Además de los actos previstos, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha articulado toda una estructura dentro del Ministerio de Política Territorial para organizar los fastos del Año Franco. El Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 10 de enero publicó la creación del «comisionado para la celebración de los 50 años de España en libertad», el lema elegido por el Gobierno para celebrar el fallecimiento del dictador.

Según el real decreto con la modificación de la estructura del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para dar cobijo a ese nuevo ente, el comisionado tendrá rango de subsecretaría, el mismo que el recientemente creado para «la reconstrucción y reparación de los daños provocados por la DANA» en la Comunidad Valenciana y otras zonas del país, que ha dejado hasta el momento 224 muertos. La retribución de un subsecretario ha rondado los 70.000 euros en los últimos años.

Funciones

La comisionada Gustrán tendrá entre sus funciones a lo largo del Año Franco la elaboración del programa de actividades para «conmemorar los 50 años de España en libertad», «coordinar a los distintos departamentos ministeriales», «realizar el seguimiento de las actividades», «promover las actuaciones necesarias para la puesta en marcha y difusión de los actos conmemorativos» o «impulsar la colaboración con el resto de las administraciones públicas para el desarrollo de las actividades», señala el Ejecutivo.

En este contexto, los fastos por la muerte de Franco tienen «tres claros objetivos» sobre los que pivotará la acción de la comisionada. El primero consiste en «celebrar la gran transformación económica, social, cultural y política que ha vivido nuestro país en los últimos 50 años». El segundo pasa por «homenajear a todas aquellas personas, colectivos e instituciones que lo han hecho posible». Y el tercero busca «transmitir a nuestros jóvenes la importancia de vivir en democracia y poner en valor los derechos actuales frente a la ausencia de libertades durante la dictadura», afirma el Gobierno.

Licenciada en Historia por la Universidad de Zaragoza, con un doctorado Europeo en Historia Contemporánea otorgado conjuntamente por la Universidad de Zaragoza y la Université de Nantes, su currículum incluye también un máster of Arts in Culture, Policy and Management por la City-University of London.