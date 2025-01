Javier Lambán retrata a Sánchez y Zapatero: «Los demócratas apoyamos a María Corina, Maduro a la cárcel»

El secretario general del PSOE en Aragón, Javier Lambán, ha mostrado su apoyo al presidente electo de Venezuela, Edelmundo González, y a la líder María Corina Machado. Este viernes, en redes sociales, el socialista Javier Lambán ha lanzado un dardo a sus compañeros de partido, como al secretario general del PSOE en España y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o al ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Javier Lambán se ha sumado a la corriente del ex presidente de España, Felipe González, y ha dejado claro que en el PSOE no todos están de acuerdo con la posición política tomada por el Gobierno de Pedro Sánchez.

En la red social X, Javier Lambán ha calificado de «sanguinario» al tirano dictador Nicolás Maduro, defendiendo que debe «acabar en la cárcel». «Los verdaderos demócratas del mundo mantendremos el empeño de que presida Venezuela quien ganó claramente las elecciones: Edelmundo González, y que el sanguinario Maduro acabe en la cárcel».

Los verdaderos demócratas del mundo mantendremos el empeño de que presida Venezuela quien ganó claramente las elecciones: #EdmundoGonzález, y que el sanguinario #Maduro acabe en la cárcel. Larga vida a ⁦#MariaCorina, heroína de la democracia y la libertad de nuestro tiempo pic.twitter.com/oTfFKNDwPU — Javier Lambán (@JLambanM) January 10, 2025

«Larga vida a María Corina, heroína de la democracia y la libertad de nuestro tiempo», ha añadido. Estas palabras cobran aún más importancia teniendo en cuenta que el régimen chavista atentó contra la vida de Machado este jueves, cuando reapareció en las calles de Venezuela tras llevar escondida largos duros meses, por ser perseguida por Maduro.

María Corina, heroína de Venezuela

La participación de la lideresa y estadista María Corina Machado inundó de ilusión y esperanza a millones de venezolanos en todo el mundo que se estaban manifestando de manera sincronizada en cientos de ciudades donde viven refugiados y exiliados. De la misma manera, a tiempo real, mientras se estaban produciendo estas manifestaciones, Machado fue detenida por el régimen de Maduro y obligada a grabar varios vídeos. Tras intensos momentos de tensión, la líder fue liberada una hora después.

Javier Lambán se ha referido a María Corina Machado como «heroína», un término que cogió fuerza precisamente en Zaragoza, con la visita del cineasta y activista venezolano Gustavo Tovar, quien la comparó con las heroínas de los Sitios de la Independencia, como Agustina de Aragón o Casta Álvarez, tras la reunión que mantuvo con la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca a pocos días de celebrarse las elecciones del 28 de julio, que dieron como ganador a Edelmundo González.

España y su influencia en la UE

De la misma forma, el ex presidente de España y dirigente socialista, Felipe González ha reprochado a Sánchez que todavía no haya reconocido a Edelmundo González como presidente electo de Venezuela ni haya confirmado la derrota en las urnas de Nicolás Maduro: «El Gobierno español sabe que ha ganado, lo sabe, igual que lo sé yo, conoce las actas, conoce el resultado. ¿Por qué no lo hace? No lo sé, me cuenta trabajo explicarlo», señaló en una entrevista.

González pone el foco en la importancia que tiene la posición de España en materia de Hispanoamérica en la Unión Europea. De momento, la Unión Europea no se ha pronunciado sobre Edelmundo González si bien, ha pedido que se pronuncie España. «Lo que diga la Unión Europea en parte dependerá de que el pronunciamiento del Gobierno español sea claro», ha remarcado.

De hecho, el Congreso de los Diputados y el Senado en España han reconocido a Edelmundo González con el respaldo de PP, Vox y PNV y el voto en contra de PSOE y Sumar.

Ahora bien, pese a que el secretario general del PSOE en Aragón, Javier Lambán ha mostrado su apoyo público al presidente Edelmundo González y a María Corina Machado, ningún miembro del PSOE en Aragón acudió a la manifestación convocada este jueves en Zaragoza y Huesca en apoyo al presidente electo.

En Zaragoza, la manifestación organizada por la Asociación Civil Ibero Venezolana (ASIOVEN), encabeza por Wilson García, logró reunir a las máximas autoridades, como el presidente de Aragón, Jorge Azcón, y la alcaldesa Natalia Chueca, quienes en los últimos meses han manifestado su apoyo incondicional a María Corina Machado en la gesta que lidera en Venezuela para derrocar el régimen del tirano Nicolás Maduro.