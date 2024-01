Tirados en colchones en el suelo, rodeados de chinches y basura, entre peleas por la comida que les facilita Cruz Roja. Los inmigrantes ilegales desbordan el aeropuerto de Madrid-Barajas. Más de 300 personas, muchas de ellas menores, se hacinan en condiciones inhumanas en las salas destinadas a acoger a los inmigrantes que entran en España de forma ilegal.

Los inmigrantes de Barajas cuadruplican la capacidad de las instalaciones en un ambiente que favorece la transmisión de enfermedades, sin que AENA o el Ministerio del Interior solucionen el problema pese a las quejas permanentes de los policías que afrontan el problema sin ayuda.

Salas como la 3 (en la terminal 1) o la sala 4 (en la terminal 4) no deberían en un contexto normal superar las 40 o 50 personas, pero en este momento en cada sala se amontonan unas 150 personas, entre inmigrantes no admitidos y asilados.

El panorama en la sala número 2 es aún peor. Esta sala, abierta de forma provisional para solucionar el hacinamiento, está destinada a mujeres y niños pero aquí la aglomeración de personas es mucho peor y los menores viven entre basura. Indignados, los policías que trabajan en el aeropuerto, denuncian que Cruz Roja se niega a retirar los desechos por miedo a las chinches y a las enfermedades contagiosas.

En el SUP confirman que dicha sala es tan sólo un habitáculo sin ventilación ni ventanas, iluminado por luz artificial todo el día, sin duchas y con un único baño para el centenar de mujeres y niños que se amontonan en colchonetas hinchables sin fumigar. Desde el SUP denuncian que Cruz Roja, responsable de la limpieza de esta sala provisional de asilados y que cobra por sus servicios, se niega a entrar aduciendo a que en la zona había chinches y no entrarán allí temiendo por su salud.

La situación está al límite y el Sindicato Unificado de Policía (SUP) culpa directamente a AENA y al Ministerio del Interior del problema. «Durante meses hemos denunciado el colapso de las instalaciones sin obtener resultado alguno».

La situación en el puesto fronterizo de Barajas es similar, completamente desbordado por las solicitudes de asilo de inmigrantes procedentes de África, en especial de Kenia, Senegal y Marruecos. También de Venezuela.

Así burlan las trabas

Los inmigrantes entran de forma ilegal en España a través del aeropuerto de Barajas de una forma sencilla.

El procedimiento es el siguiente: los inmigrantes procedentes de Senegal, Marruecos o Kenia, embarcan con la Royal air Morocco en Casablanca (Marruecos) con destino final El Salvador o Viru Viru (Bolivia) así como en el caso de marroquíes Sao Paulo, siempre en vuelos con escala en Madrid.

Los inmigrantes se aprovechan de que esos países de destino no les piden visado, sólo en algunos casos se les exige que depositen 1.000 euros para entrar en esos países y se les permiten hacer escala en la zona internacional de Madrid.

Sin embargo, al llegar a Madrid los inmigrantes se deshacen de la documentación y van directos al puesto fronterizo para pedir protección internacional. Otros esperan en la zona internacional a que se haga de noche para trepar por las vallas contiguas al puesto fronterizo del interior de Barajas y entrar fácilmente y de forma ilegal en territorio español.

«El resto de inmigrantes pasan sus días encerrados en las salas por cientos, ante la dejadez de AENA, Cruz Roja y el Ministerio del Interior» apuntan fuentes del SUP. Las mismas fuentes policiales recuerdan que los asilados y los inmigrantes inadmitidos no pueden estar mezclados en la misma sala, pero la normativa se infringe continuamente.

Jueces exigieron a Interior una solución

Todo esto a pesar de que las salas tienen asignados los juzgados de Instrucción 6, 19 y 20 de Madrid. Los jueces titulares de estos juzgados ya exigieron en diciembre de 2023 a Fernando Grande-Marlaska que pusiera fin a la situación de hacinamiento de una vez por todas, sin que hasta ahora se haya hecho gran cosa al respecto.

Los jueces urgían a Grande-Marlaska a atender especialmente a los 19 menores de edad y sus familias que se encuentran en esas salas «cuya intimidad se está viendo vulnerada».

Fuentes policiales apuntan una posible solución del problema: «Urge que España, los ministerios de Exteriores e Interior, exijan visados de tránsito a todos los vuelos procedentes de África, en especial Marruecos, que junto con Senegal son los que están colapsando la sala de tránsito internacional sin llegar a coger nunca los vuelos de enlace que les lleva a sus destinos finales».