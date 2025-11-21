Cerdán pasó al PSOE 3.264 € en dietas tras pagar gastos de campaña con una visa de su socio de mordidas

Santos Cerdán, ex secretario de Organización el PSOE, recibió abonos de Ferraz en materia de liquidación de dietas por importe de 3.264 euros tras pagar gastos de la campaña andaluza del 19-J de 2022 con una tarjeta Visa Negocios de Servinabar, la empresa de las mordidas.

OKDIARIO ha cruzado estos gastos en restaurantes, de los que informó este periódico este jueves y que aparecen destacados en el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, con la documentación que Ferraz trasladó el pasado septiembre a Leopoldo Puente, juez instructor del Tribunal Supremo.

Los agentes del Instituto Armado señalan que en el rastreo de una tarjeta Visa Negocios contratada el 04/05/2016 y dada de baja el 18/03/2024, que estuvo asociada como tenedor declarado a Antxon Alonso, el socio de Cerdán en Servinabar, fueron hallados «pagos que por sus características y localización del establecimiento que realizó el cargo, pudieran imputarse a Santos o su entorno familiar», en alusión a su mujer Paqui y su hija.

En concreto, la UCO detalla que «el 11 de junio de 2022 se efectuó un pago por importe de 188 euros en el establecimiento Maquiavelo de Sevilla, otro por valor de 48 euros en La Buganvilla de Málaga y un tercero por importe de 37 € en Vermutería La Clásica, también en Málaga». «El mismo día 11 de junio de 2022 Santos y su mujer Francisca Muñoz constan hospedados en el hotel NH Málaga» de esta ciudad, precisa el informe de la Guardia Civil.

Asimismo, los investigadores especifican que «el 17 de junio de 2022 se efectuó un pago de 204 € en el restaurante El Tigre de Amparo, de Sevilla, y el 18 de junio se realizó otro cargo de 15 € a la tarjeta en el establecimiento Pisco Tapas», también de la ciudad hispalense. «Cabe mencionar que Santos consta alojado en el hotel Central Convenciones de Sevilla con entrada el 15 de junio», apunta la UCO.

Se da la circunstancia de que esos días, Santos Cerdán estuvo de campaña electoral en Andalucía. El 10 de junio asistió en Cantillana (Sevilla) a un mitin de Juan Espadas, entonces candidato del PSOE a la Junta.

Al día siguiente, el 11 de junio de 2022, el todopoderoso ex secretario de Organización del PSOE –que salió este jueves de prisión al «mitigarse» el riesgo de destrucción de pruebas, según el juez– acompañó al líder socialista y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un mitin celebrado en el Auditorio Parque Santo Cristo de Cártama (Málaga), siendo entonces el acto más multitudinario de los socialistas en aquella campaña.

Cerdán se vio con Sánchez y el entonces candidato a la Junta de Andalucía, Juan Espadas, en un aparte -como refleja la imagen que ilustra esta noticia-, y estuvo sentado en primera fila, separado solamente por dos asientos del secretario general del PSOE.

Asimismo, Cerdán acudió el 17 de junio al mitin de cierre de campaña que se celebró en el Muelle de las Delicias (Sevilla), junto al río Guadalquivir, donde también estuvo con Sánchez fuera de las cámaras, e igualmente se sentó en primera fila muy cerca de él.

Aquel mismo día, el 17 de junio de 2022, el PSOE realizó a Santos Cerdán, que ya había estado de campaña en Sevilla y Málaga los días 10 y 11 de junio, dos liquidaciones de gastos por importe de 1.484,60 euros y 624,90 euros, respectivamente. La siguiente liquidación de gastos de la que informó Ferraz antes de otra de apenas 200 euros a finales de julio, fue la fechada el 30 de junio, once días después de la jornada electoral del 19-J en Andalucía. En este caso, la cuantía liquidada se elevó a 1.154,45 euros. En total, Ferraz abonó 3.264 euros a Cerdán aquel mes de junio.

Bolaños rebaja la trama

Mientras estos datos de la investigación abonan la sospecha de una presunta financiación irregular del PSOE, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, negó tal extremo este jueves durante su intervención en el debate La digitalización en la Justicia, organizado por Atresmedia en el Ateneo de Madrid.

«La información que tenemos en este momento es que, si existía una trama que se estaba corrompiendo, no afectaba al partido. Era una trama de unas personas concretas. La justicia tendrá que determinarlo, pero en el partido se ha investigado, se ha conocido, se ha informado y en este momento no tenemos ninguna información que pueda comprometer al partido», defendió Bolaños.

Junto a ello, se mostró «absolutamente seguro de que no hay ninguna financiación irregular en el partido». «Las cosas que se han conocido era el reembolso de gastos. No hay financiación irregular de ninguna organización cuando se reembolsan unos gastos que un trabajador ha hecho previamente, normalmente en un restaurante, en un hotel», esgrimió.

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), advirtió este jueves de que esta actuación de Cerdán «roza la financiación ilegal».