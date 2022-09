La diputada del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, no ha desaprovechado una nueva ocasión pública para lanzar dardos a su propio partido y al presidente del mismo, Alberto Núñez Feijóo, con quien ha sido especialmente agria. En concreto, ha sido muy dura con él por reunirse en secreto con el líder de Vox, Santiago Abascal, según se ha conocido este miércoles. Le ha criticado por no querer fotografiarse con Vox y reunirse «en secreto» con su líder, pero ha destacado que, en cambio, los populares estén «encantados» de contar con los votos de Vox para gobernar.

Ha sido durante su presentación en el Club Siglo XXI de una conferencia del portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, donde, poco antes de darle la palabra ha asegurado que no cambiará de partido, pero no ha escatimado andanadas contra Feijóo: «Algunos no quieren mostrarse con Vox, fotografiarse con Vox o votar con Vox, pero están encantados de gobernar con Vox». Por su parte, Espinosa de los Monteros ha dicho sobre la reunión que: «¿En qué momento reunirte con Vox se tiene que justificar reuniéndote con una líder del Partido Comunista?», ha preguntado entre sus críticas al PP por haber «renunciado» a dar la «batalla cultural» a la izquierda.

Ya en lo se refiere al motivo del acto, Álvarez de Toledo se ha deshecho en elogios hacia Iván Espinosa de los Monteros al que ha tildado de «parlamentario de calidad, inteligente, serio, irónico y elegante sobre todo elegante». Además, ha reconocido que mantiene una estrecha amistad personal con el actual portavoz del grupo parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados.

Ahora bien, la diputada ha pedido a los oyentes al coloquio celebrado por el Club Siglo XXI que «no piensen mal» en relación a su acercamiento al partido de Abascal y que las cosas podrían ser al revés. «Álvarez de Toledo podría estar aquí para intentar fichar a Espinosa de los Monteros para el PP», ha bromeado la ex portavoz de los populares en el Congreso. Si embargo, ha dicho que Iván se encuentra en el ala izquierda de Vox y ella en el ala derecha del PP por lo que pueden encontrarse en ese punto.

La parlamentaria ha continuado diciendo que venía «por la amistad», y eso está por encima de las siglas y por las ideas. «Iván y yo nos hicimos amigos cuando yo era portavoz del Grupo Parlamentario en el Congreso. Era el tiempo oscuro de la pandemia. Iván fue entonces una gran compañía, cercano y cómplice. Le recuerdo celebrando con generosidad y sin complejos mi interpelación a Pablo Iglesias. Me precio de mantener con él una relación de amistad que trasciende la política», ha revelado.

Cayetana Álvarez de Toledo aprovechó también su intervención para defender el parlamentarismo auténtico y criticar el estilo que invade el Congreso desde hace años. «Vivimos en la época del coaching y de las matemáticas con perspectiva de género. El Congreso convertido en circo de tres pistas y en un reality show. Qué infrecuente que maravilla cuando un orador sube a la tribuna y comienza a hilar las palabras de forma adulta. En ese instante el debate se eleva. La política recupera su sentido. Iván pertenece a esta escuela de parlamentarios».

Asimismo, ha defendido la cordialidad política como uno de los ejes centrales en las relaciones entre partidos y ha dicho a este respecto que su opinión acerca de Vox es conocida. «Creo que Vox es un partido nacionalista español y a mí el nacionalismo no me gusta. Pero estas discrepancias que podamos tener no me impiden estar cerca de Iván y de Vox. Iván y yo coincidimos en muchas cosas. Los dos defendemos el derecho a la discrepancia incluso a la ofensa», además ha añadido que todos los que no quieren a la izquierda ni a los separatismos deben aunar esfuerzos».

Por su parte, Iván Espinosa de los Monteros, ha agradecido a Cayetana Álvarez de Toledo sus palabras y su posición política. «Nunca ha rehuido la batalla de las ideas. Ha llamado siempre a las cosas por su nombre. Siempre ha contado con mi admiración».

El portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados también manifestó en su discurso que la crisis que vive España es de ideas y ha cargado contra el Partido Popular al decir que existe un riesgo muy cercano en el tiempo y es que acabemos gobernados por una versión parecida al actual Gobierno de Sánchez.

En cuanto a la reunión mantenida entre Santiago Abascal y Alberto Núñez Feijóo, Espinosa de los Monteros ha dicho que ha sido una primera toma de contacto porque no se conocían personalmente. «Ha sido un encuentro de carácter introductorio», ha dicho.