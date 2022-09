Que Pablo Iglesias está obsesionado con OKDIARIO y con su director, Eduardo Inda, es algo de dominio público. El ex vicepresidente del Gobierno vuelve a demostrarlo en su nuevo libro, Medios y Cloacas, que le ha editado y publicado la editorial de Ctxt. Hasta 35 citas, insultos y ataques dedica a OKDIARIO y su director en apenas 167 páginas. Una cada cuatro páginas.

Iglesias siempre ha tenido entre ceja y ceja a OKDIARIO. Pero todo fue a más a partir del 16 de mayo de 2018. Aquel día, mientras en el Congreso se iba cociendo la moción de censura contra el presidente Mariano Rajoy, este diario publica una información que cambió para siempre la forma en que a Iglesias le ve -o veía- su electorado. Se titulaba «Iglesias y Montero compran un chalé de más de 600.000 € con piscina y parcela de 2.000 m2».

Aquella información marcó el declive de Iglesias ante los suyos e incluso le obligó a organizar a toda prisa una consulta a la militancia para que avalase su continuidad al frente de Podemos. Sobre si la compra de esta vivienda de lujo, a la que se mudaba tras presumir de vivir y de que seguiría haciéndolo en Vallecas, era un punto de no retorno en su credibilidad. Una pregunta sobre la coherencia de su discurso político basado en ataques hacia la «casta» dominante «que se gasta 600.000 € en un ático de lujo». Iglesias nunca perdonó a OKDIARIO aquella información, que supuso un torpedo a la línea de flotación de Podemos.

Esa animadversión queda patente, una vez más, en Medios y Cloacas, el libro que Iglesias acaba de sacar al mercado. El que fuera vicepresidente del Gobierno cita hasta 35 veces a OKDIARIO y a Eduardo Inda, 13 al diario y otras 22 a su director, objetivo ya habitual de sus querellas pese a que ya ha perdido las 10 que ha presentado. Entre ellas, la de los pagos del chavismo a Iglesias a través de Islas Granadinas, información en la que según la Audiencia Provincial de Madrid los profesionales de OKDIARIO «actuaron de forma escrupulosa en el ejercicio del derecho a la libertad de información y de expresión». Lo mismo ha ocurrido recientemente con el caso del falso acoso a sus hijos.

Iglesias se despacha con insultos hacia Inda, asegurando que «es la pantalla pseudo periodística de las cloacas del Estado español en su versión humana más infame. Ariete principal en la estrategia de neutralización y aniquilamiento de Podemos vía fake news».

En su tónica habitual, el fundador de Podemos insiste a lo largo de su libro en su obsesión por erradicar a los profesionales de OKDIARIO de las tertulias de televisión. «Que OKDIARIO sea el digital con más tertulianos en las televisiones o que se normalice que guras [sic] de este y otros medios como El Mundo, La Razón o ABC sean tertulianos habituales en medios públicos o en medios privados con supuestas líneas editoriales progresistas, revela que los niveles de degradación del periodismo asquean hasta la náusea. El problema no es que sean de derechas; eso es perfectamente legítimo. El problema es que mienten», asegura.

Iglesias, además, se arroga el hecho de haber inspirado la creación de OKDIARIO. «Cuando Podemos irrumpió en España y el movimiento independentista creció en Cataluña, la ultraderecha mediática se puso las pilas. Fue el momento de la creación de OKDIARIO».

«Vivimos en el país en el que la Fiscal General del Estado es sorprendida tratando con Eduardo Inda en un domicilio y, no sólo no dimite, sino que trata de camuflarlo con una entrevista fake. ¿Alguien se creyó aquella entrevista?», en referencia a la entrevista periodística que realizó este diario a la fiscal general del Estado Dolores Delgado en marzo de 2021.

Para Iglesias, toda información crítica con Podemos en medios es una campaña de desinformación. «No es fácil para la mayoría de la gente ver que estas campañas de desinformación suelen estar sincronizadas y coordinadas con diarios de fake news como OKDIARIO, con políticos de Vox y también con las cuentas de guras de ultras de otros partidos como Toni Cantó, Girauta, Rosa Díez o la propia presidenta Ayuso».

El que fuera líder de Podemos lanza también toda su bilis contra los periodistas de OKDIARIO, a quienes dedica frases como: «Hoy te tiene que gustar la coprofilia, como dicen que les gusta al trío de The Objective y a la redacción de OKDIARIO: si no te da placer que te caguen encima no puedes trabajar en medios así».