El Sindicato Autónomo de Policía Local de Cataluña (SAP-PL) ha cargado contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por haber excluido a la Guardia Urbana del certamen infantil “Ciudad de los Sueños , el salón dedicado a los niños que se celebra en Barcelona durante las vacaciones navideñas. Este sindicato de la Guardia Urbana de Barcelona ha lamentado la “exclusión sectaria” de la policía entre las distintas profesiones que “se promueven dentro del marco de valores cívicos y de convivencia”.

En un comunicado conjunto, el SAP-FEPOL (Federación de Profesionales de la Seguridad Pública, mayoritario en el sector de policías municipales y Mossos d´Esquadra) ha criticado “esta nueva falta de reconocimiento “, y el “rechazo que tiene el gobierno municipal hacia la Guardia Urbana y las policías en general”.

No es la primera vez que lo hace, puesto que ya lo hizo el pasado año, ni tampoco que la regidora y líder de Barcelona en Comú no solo no pone en valor sino que desprecia a la policía. Este cuerpo policial tiene muy presente cómo Colau incluso financió el documental que presentaba como inocente a Rodrigo Lanza, el utraizquierdista que asesinó a Víctor Laínez, tras dejar parapléjico precisamente a un agente de la Guardia Urbana.

La central sindical recuerda la negativa de Colau y los comunes a incluirles en este tipo de eventos, y asegura que eso va en contra de “una de las funciones más claras que tienen las policías locales”, y de las propias premisas del ayuntamiento barcelonés y tan comentada por los partidos políticos: la de que sean “una policía de proximidad”.

Denuncian la “manipulación sectaria” de Colau

El sindicato de la policía municipal va más allá, y denuncia la “manipulación sectaria de los niños efectuada por la alcaldesa de Barcelona” por excluir la profesión policial de las que el Salón de la Infancia de Barcelona muestra y explica a los más pequeños.

En este sentido, sostiene que “llama la atención” que el Ayuntamiento haya difundido en los medios de comunicación que prestaría en este evento “especial atención a la promoción de todas aquellas profesiones relacionadas con el cuidado de las personas y la convivencia”.

En la nota, los representantes de la Guardia Urbana no sólo trasladan su malestar contra Inmaculada Colau, sino que lo argumentan. Así, indican que si en el festival infantil se imparten a los niños nociones sobre ciberseguridad, bullying o discriminación por razón de sexo, tareas “diarias” de las que se ocupan las policías municipales, “no tiene sentido que se niegue la realidad” y no se las incluya.

El SAP reclama finalmente a todos los grupos municipales para que reconozcan de forma “inequívoca” el papel de la Guardia Urbana y sus agentes como defensores de los valores democráticos y de convivencia de la ciudad. Y solicitan que rechacen “esta interpretación sectaria y politizada del actual Ayuntamiento”.