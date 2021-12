El ministro de Universidades, Manuel Castells, no acudirá este lunes a los actos conmemorativos del día de la Constitución que se celebrarán en el Congreso de los Diputados. El representante de En Comú Podem en el Gobierno, no estará presente, aunque tampoco figure, por otra parte, en la agenda pública. No es la primera vez que hace novillos.

El 12 de octubre fue el único miembro del Gobierno que no se presentó al tradicional desfile militar en el Paseo de la Castellana. Posteriormente, tampoco acudió a la recepción que los Reyes ofrecen a las autoridades y a la sociedad civil en el Palacio Real de Madrid. Como en esta ocasión, ni Castells ni su equipo, dieron explicaciones de su ausencia.

Castells será, junto a Nadia Calvino y Yolanda Díaz, uno de los tres únicos ministros que no participarán en los actos de celebración del 42 aniversario de la Carta Magna. Las dos vicepresidentas, a diferencia del titular de Universidades, sí tienen excusa al tener agenda en Bruselas con otros ministros de la UE.

Ministro ausente

Manuel Castells es uno de los ministros más invisibles del gabinete de Pedro Sánchez. En su agenda diaria apenas se recogen un par de actos semanales, entre los cuales figura la reunión de dirección del ministerio y un encuentro de carácter interno para poner al día el funcionamiento del departamento que dirige.

Desde su nombramiento tampoco ha presentado grandes reformas ni leyes que avalen su tarea al frente del ministerio de Universidades. Durante la pandemia se le reprochó su pasotismo cuando el sistema universitario reclamaba respuesta a las muchas preguntas sin resolver sobre los exámenes pendientes.

También durante la gestión de la crisis, Castells fue protagonista de otras polémicas, como la de no coger el teléfono al presidente durante varios días. El máximo responsable de las universidades españolas estuvo desaparecido durante varias jornadas, hasta que se le obligó a comparecer ante los medios.

Cuota de Ada Colau

El nombramiento de Manuel Castells fue una decisión directa de la alcaldesa de Barcelona y líder de los Comuns Ada Colau. Aunque Sánchez ha valorado en más de una ocasión su cese, por el bajo rendimiento, el acuerdo con Unidas Podemos le impide prescindir de cualquier ministro morado sin el beneplácito de esta formación.