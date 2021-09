Javier Cárdenas hace un repaso al ministro de Universidades, Manuel Castells, por las nuevas directrices que quieren imponer en los centros docentes universitarios. «Es increíble, ayer decíamos que no cabe un bobo más en España pero parece ser que sí hay espacio para más. Para el ministro Castells no es falta grave copiar o plagiar. Entiendo que plagiar no lo sea cuando su jefe, el presidente Pedro Sánchez, lo hizo con su tesis. En política, quien sube más es el que más culos lame» dice el presentador Cárdenas este miércoles en su podcast diario ‘Levántate OK con Javier Cárdenas’. Y el locutor radiofónico va más allá: «¿Qué nivel (académico) quieren en España?», se pregunta Cárdenas. También traslada las motivaciones que pueden tener en el Gobierno de coalición para acometer estas reformas universitarias: «Esto son votos, están desesperados y piensan que si se lo ponen muy fácil a los estudiantes que cumplen 18 años, votarán por ellos».