Carmena cerró 2018 con récord en gastos en viajes: un 220% más que en 2016

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, acabó el año 2018 con un nuevo récord de gastos en viajes. La alcaldesa y su equipo han pasado de gastar 14.991 euros en la segunda mitad de 2015 a 245.469 euros en 2018.

El gasto del Ayuntamiento de Madrid en lujos de ‘casta’ se dispara. Si hace unos días OKDIARIO informaba de la plusmarca en comidas y gastos protocolarios, ahora puede confirmar que Manuela Carmena salda con máximo de gastos de viaje el último año completo de la legislatura.

La escalada de gastos en viajes del Gobierno de Carmena no tiene techo. En el semestre 2015 gastaron 14.991,64 euros, en 2016 desembolsaron 76.479,93 euros, posteriormente, en 2017 llegaron hasta los 192.409 euros, pero en 2018 los datos oficiales suman 245.469,48 euros.

Así queda patente en los nuevos datos publicados en el Portal de Transparencia oficial del Ayuntamiento que desvela este periódico. Comparando el primer año completo de Carmena en la Alcaldía (2016) con el último entero de este mandato (2018) se aprecia una subida en viajes del 220%.

Una subida aún mayor que el gasto en comidas y atenciones protocolarias. Carmena y los suyos aumentaron en tres años un 32% estas partidas.

45 salidas, 27 internacionales

Asimismo, Carmena en particular cada vez coge más el avión. Ha estado ya en un total de 45 excursiones, 27 de las cuales salidas internacionales. En 2015 visitó 5 ciudades, en 2016 pasó por 8 ciudades, en 2017 estuvo en 14 ciudades y cerró 2018 con un récord de 18 ciudades: Lleida, Barcelona, Vigo, París (Francia), Valencia, Sevilla, Málaga, San José de Costa Rica (Costa Rica), Lyon (Francia), Estrasburgo (Francia), Kiev (Ucrania), Pamplona, Nueva York (EEUU), Bilbao, Granollers, Berlín (Alemania), Bucarest (Rumanía) y Marrakech (Marruecos).

En la oposición suelen comentar el chascarrillo de que la alcaldesa ha estado más veces en Barcelona (seis visitas), París (tres salidas) o Nueva York (dos ocasiones) que en muchos distritos de Madrid.

En el desglose de los gastos en viajes se lleva la palma la Alcaldía frente a las concejalías. Carmena y su gabinete más cercano en 2018 gastó 75.436 euros. A continuación los ediles más ‘gastones’ fueron Pablo Soto, edil de Transparencia y Participación Ciudadana (29.625 euros); Inés Sabanés, concejal de Medio Ambiente y Movilidad (24.397 euros); Jorge García Castaño, responsable de Economía (19.480 euros) y Javier Barbero, edil de Seguridad (14.443 euros).

La distribución de los gastos de viajes 2018 según el concepto indica que el 58% de los gastos son de transporte, el 21% es manutención, el 18% es alojamiento y el 2% restante son otros gastos.

Instrucción contra el ‘business’

Cuando este diario publicó que el coordinador general de Alcaldía, su sobrino político Luis Cueto, viajó en clase business a Nueva York para ir de oyente a una conferencia, Carmena entonó el mea culpa y anunció que iba a dictar una orden interna para fijar la obligación de viajar en clase turista.

Sin embargo, a los pocos meses, Carmena rectificó y, de nuevo, a preguntas de este medio de comunicación, explicó que sus viajes en primera clase son “por recomendación médica” tras la detección de un problema de corazón. “Hace aproximadamente ocho meses, tuve un incidente de salud, en el momento que me atendieron, pedí a los médicos que me hicieran una agenda con lo que podía hacer y no hacer, yo estaba preocupada por los viajes de larga duración, mi obligación es cuidar mi salud”, relató Carmena.

“Los médicos me dijeron: ‘Por Dios, viaje usted siempre en business’, ya me gustaría tener un corazón como el de mis compañeros y así no tener esta limitación“, añadió la exjueza de 75 años recién cumplidos.

Siete visitas al hospital

Cuando volvió de Bolivia en junio de 2016, sufrió junto a Rita Maestre un episodio de vómitos y mareos que acabaron en el ingreso de la alcaldesa en el hospital La Paz. Tras ello, en otoño de ese año viajó a Quito y Bogotá y optó por la primera clase como destapó este periódico. Tras ese incidente Carmena ha tenido un total de siete visitas al Hospital, varias de ellas de urgencia tras un episodio de visión borrosa y posible ictus, una brecha en la cabeza, la rotura de un tobillo y la infección de este último.

En todo caso, Carmena sigue en la misma tendencia en los últimos meses de mandato. A principios de febrero viajó en clase business de nuevo a Ciudad del Vaticano, como desveló Infovaticana. Un vuelvo con Ada Colau para encontrarse con el Papa Francisco en una reunión privada sin presencia de medios de comunicación para hablar del drama de los refugiados que mueren en el mar Mediterráneo.