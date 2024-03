Carrizosa busca hueco en las listas del PP tras instigar las mociones de censura de CS en Murcia y Madrid

El líder de Ciudadanos en Cataluña, Carlos Carrizosa, está dispuesto a concurrir de la mano del PP a las próximas elecciones del 12 de mayo después de que en 2021 formara parte del núcleo más cercano a Inés Arrimadas que promovió y defendió la moción de censura en Murcia y la intentona en la Comunidad de Madrid. Así lo sostienen fuentes conocedoras de la estrategia desplegada por la dirección naranja en connivencia con el PSOE y la Moncloa. Carrizosa es uno de los nombres planteados por Ciudadanos para ocupar un puesto de salida y lograr escaño si hay entendimiento con el PP.

Las fuentes citadas recuerdan que Carrizosa tenía «estrecha relación» con Carlos Cuadrado y José María Espejo-Saavedra, ex vicesecretarios de Inés Arrimadas y artífices entonces de las negociaciones con el PSOE de Pedro Sánchez para ahormar las mociones de censura contra el PP en Madrid y Murcia.

Dentro de esa cercanía a Espejo y Cuadrado, las fuentes enmarcan que Carrizosa fuera nombrado cabeza de cartel de Ciudadanos a las elecciones catalanas de 2021 pese a que la entonces portavoz naranja en el Senado, Lorena Roldán (hoy, en el PP catalán), había ganado las primarias. Aquella operación se hizo en agosto de 2020, cuando Cuadrado ocupaba el cargo de vicesecretario primero y Espejo-Saavedra el de vicesecretario adjunto, como hombres fuertes de Inés Arrimadas.

Las fuentes consultadas recuerdan que a principios de febrero de 2021 hubo un acto de Ciudadanos sobre autónomos en Barcelona en el que participaron el propio Carlos Carrizosa; Marina Bravo, entonces secretaria general del partido; Ignacio Aguado, que era vicepresidente de la Comunidad de Madrid, y Ana Martínez Vidal, que ocupaba el cargo de consejera de Empresa en la Región de Murcia. Las fuentes citadas aseguran que «aprovechando esta agenda», miembros de la dirección de CS se reunieron en un hotel de la Ciudad Condal para abordar el escenario de las mociones de censura que luego vieron la luz. En ese momento, las conversaciones con Ferraz estaban ya en marcha.

La imposición de Carrizosa como candidato, sin el aval de las primarias que sí tuvo Roldán, resultó un fiasco para los intereses de Ciudadanos. Los más de 20 escaños que daban los sondeos para aquellos comicios de 2021 se quedaron en tan sólo 6. Ciudadanos perdió casi un millón de votos y 30 escaños en el Parlament con respecto a las anteriores elecciones de 2017, las del triunfo histórico del partido centrista. Los carteles naranjas para las autonómicas de 2021 los protagonizaron Inés Arrimadas y Carrizosa, pero el votante constitucionalista no olvidó que la ex diputada había abandonado Cataluña para hacer carrera en Madrid. Además, los estrategas de la exitosa campaña de 2017 ya no estaban en la sala de máquinas de Ciudadanos: Albert Rivera, José Manuel Villegas, Fernando de Páramo y Fran Hervías.

«Guerra de ocupación»

En su caso, Carrizosa llegó a defender abiertamente la moción de censura en Murcia contra el PP y acusó a esta formación de «corrupción». Tras fracasar la registrada contra el Gobierno de la Región de Murcia (sí prosperó la del Ayuntamiento), Carrizosa manifestó había que «reconocer» que se cometieron errores en la operación en Murcia, y que ello además hizo reaccionar al PP avanzando las elecciones en la Comunidad de Madrid. La equivocación fue, según Carrizosa, «no haber llevado a nuestros concejales y parlamentarios» en la Región «a hablar en todas las televisiones, a decir qué es lo que se han encontrado de la corrupción del PP».

«No comunicamos lo suficientemente bien para que se viera cuál era la necesidad de hacer una moción solo en Murcia, que era el foco de la corrupción», declaró en marzo de 2021.

Además, Carrizosa restó trascendencia a la marcha de cargos de Ciudadanos al Partido Popular esgrimiendo que existía una «guerra de ocupación a nuestro territorio por parte del PP».

Entretanto, en una entrevista con OKDIARIO publicada este lunes, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, evitó decir si el actual presidente del PP catalán y diputado en el Parlament, Alejandro Fernández, será el cabeza de cartel a la Generalitat el próximo 12 de mayo. Feijóo alegó que no hay todavía nombramiento para no interferir las conversaciones con CS.

«Ciudadanos tiene una historia muy corta, pero una historia de éxito, y sus votantes han migrado al Partido Popular. Nos gustaría reforzar la opción constitucionalista en Cataluña. Vamos a ver cómo incluirles en nuestro proyecto y, a partir de ahí, nos pronunciaremos sobre el candidato del PP a la Generalitat. Si estamos hablando con un partido político lo razonable es ver cómo finalizan esas conversaciones y que ellos sean conocedores de nuestra propuesta de candidato», manifestó el presidente del PP, que había dejado la renovación del partido en Cataluña para después de las europeas del mes de junio antes del adelanto electoral.