La calle critica la «hipocresía» de Pablo Iglesias por llevar a sus hijos a un colegio privado

«La hipocresía es el resplandor en España», así opina uno de los jóvenes entrevistados por OKDIARIO tras publicarse la exclusiva de que el fundador de Podemos, Pablo Iglesias, ha matriculado a sus tres hijos en un colegio privado. Este centro educativo tiene para Pablo Iglesias e Irene Montero, madre de sus tres hijos, un coste de 1.500 euros mensuales.

«Pablo Iglesias es una persona que se ha dejado corromper por el poder y el dinero, igual que dijo que no saldría de su barrio y ahora tiene un chalet en otro sitio», (haciendo referencia al chalet que se compró junto a Irene Montero en el municipio madrileño de Galapagar), es la opinión de una de las personas entrevistadas, a raíz de la publicación de la exclusiva de OKDIARIO de que Pablo Iglesias ha matriculado a sus hijos en un colegio privado de Las Rozas.

La decisión de Pablo Iglesias de matricular a sus hijos en un colegio privado llama la atención, ya que durante los tres últimos años el fundador de Podemos ha demonizado la educación privada a las familias que optan por este tipo de centros para sus hijos. Una cuestión que ha sorprendido en la calle: «Yo lo veo hipócrita porque no le veo mucho sentido el criticar a los colegios privados y que al final lleves a tus hijos. Di que te parece bien o simplemente que eres indiferente. A mí me parece un poco de mala persona e hipócrita directamente criticar esta educación y estos colegios y luego mandar a tus hijos a un colegio privado en Las Rozas», explica otro joven a este medio.

Este cambio de perspectiva dentro de Podemos no termina de sorprender a los ciudadanos, quienes consideran «hipócrita» que Pablo Iglesias, después de haber demonizado la educación privada, ahora sea quien pague para que sus hijos reciban una educación alejada de los colegios públicos, los cuales él era su principal defensor durante su etapa como vicepresidente segundo del Gobierno de Pedro Sánchez.

«Predican con una cosa y hacen otra muy distinta, pero vamos que esto no es la primera vez», señala otra mujer a OKDIARIO. La doble moral en esta cuestión tampoco es apoyada por otro joven, quien señala: «No me parece bien la actitud de que critique los colegios privados cuando después él lleva a sus hijos».

Otra joven también tilda de hipócrita a Pablo Iglesias: «Son un poco hipócritas así de primeras, luego cuando te ves en situaciones que te cambian la vida o tienes más dinero, de repente te planteas cosas, cambias tus valores».

Iglesias, defensor de la educación pública

Este nuevo camino que ha tomado Pablo Iglesias respecto a la educación que quiere para sus hijos, choca con lo que pregonaba en 2014, cuando señalaba que su meta era la «eliminación de cualquier subvención y ayuda a la enseñanza privada, incluida la modalidad de concertada, destinando el ahorro a la financiación y mejora de los centros públicos. Durante su etapa obligatoria, la educación debe ser gratuita».

Iglesias llegó a decir que «la educación privada no está pensada para que vaya todo el mundo, está pensada para una minoría que se lo puede permitir» y que es «un mecanismo de segregación social, donde las familias con más recursos se separan del resto».

En su momento el fundador de Podemos en la cadena Ser aprovechó su intervención para burlarse de que «papá y mamá» quisieran llevar «al niño» al «colegio superespecial» porque no querían que conviviera con «niños gitanos» o niños que fueran «hijos de emigrantes marroquíes o ecuatorianos», ni hijos de «gente obrera en general». Por eso «llevan a los niños al privado porque no quieren que se mezclen con los niños de clase obrera».

Durante la etapa de Pablo Iglesias en el gobierno de coalición con Pedro Sánchez, el fundador de Podemos llegó a intensificar su discurso contra los centros escolares privados y concertados. En declaraciones especialmente mordaces advirtió a los «herederos ideológicos de los que entregaron la educación a la Iglesia y arrancaron a millares de niños de sus padres para enseñarles a cantar Cara el Sol». Así mismo avisó de que el Ejecutivo iba a defender la educación pública, frente a «los que quieren volver al pasado».