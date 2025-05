Buxadé reclama la dimisión de Von der Leyen tras la condena por falta de claridad con vacunas del Covid

El jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo Jorge Buxadé ha reclamado la dimisión de la presidenta de la Comisión Europea Ursula Von der Leyen tras la condena por falta de claridad con los contratos de las vacunas en plena crisis del Covid: «No puede seguir ni un minuto más como presidenta de la Comisión. Quienes la votaron deben pedir perdón».

Jorge Buxadé ha exigido la dimisión inmediata de Ursula von der Leyen tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que la condena por ocultar sus comunicaciones por mensaje de texto con los directivos de las farmacéuticas en plena crisis del coronavirus. «Constituye un acto ilícito y, por supuesto, una muestra evidente del desprecio con que las falsas élites tratan a los europeos, a los españoles de a pie», ha declarado Jorge Buxadé, que ha denunciado también el hecho de que los contratos con las farmacéuticas se publicaran «con el contenido tachado. No sabemos qué firmaron, a qué se obligaron o de qué responsabilidades futuras pretenden excluirse».

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha anulado la decisión de la Comisión de denegar al periódico The New York Times el acceso a los mensajes intercambiados entre la presidenta Ursula von der Leyen y directivos de farmacéuticas, y ha considerado que el Ejecutivo de la Unión Europea no ha logrado explicar de forma veraz por qué ya no tiene los textos.

Tras un largo tira y afloja entre la Comisión Europea y The New York Times sobre la transparencia en torno a los contratos de las vacunas contra el Covid, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado este miércoles que la Comisión «no ha dado una explicación plausible que justifique la no posesión de los documentos solicitados».

Según el TJUE , la Comisión no puede simplemente alegar que no posee los documentos solicitados. Debe proporcionar explicaciones creíbles que permitan tanto al público como al TJUE comprender por qué no se pueden localizar dichos documentos.

El TJUE ha considerado que The New York Times había presentado pruebas relevantes y consistentes que indicaban la existencia de mensajes de texto entre el presidente de la Comisión y el director ejecutivo de Pfizer en relación con la adquisición de vacunas contra el Covid.

Buxadé ha recordado que «lo dijimos cuando volvió a presentarse. Los que votaron a Von der Leyen para presidir la Comisión Europea se hacían cómplices. Populares y socialistas lo hicieron», ha recordado. «Úrsula no puede seguir ni un minuto más como presidenta de la Comisión. Y quienes le votaron deben pedir perdón. En realidad, deberían irse todos a casa», ha resaltado.

Buxadé ha denunciado el doble rasero de las instituciones europeas: «Todo el día dando lecciones a rumanos, alemanes, franceses o españoles de a quién deben votar. Todo el día criminalizando con mentiras a Orbán, a Meloni o a cualquier patriota. Y llenándose la boca con lo del Estado de Derecho».

«Bruselas es una ciénaga», ha sentenciado. Por eso, desde el grupo Patriots for Europe, Vox exige la creación de una Comisión de Investigación que saque a la luz todos los escándalos de corrupción que asolan las instituciones europeas.