El Gobierno ha denegado al PP en el Congreso de los Diputados la lista de actos en viajes oficiales de presidente donde participó la mujer del jefe del Ejecutivo, Begoña Gómez, objeto de una denuncia por presunto tráfico de influencias en un juzgado de Madrid que ha incoado diligencia de investigación.

En concreto, el vicesecretario de Acción Institucional del PP y diputado por Valencia, Esteban González Pons, instó al Ejecutivo de Pedro Sánchez, dentro de su función de control al Gobierno, que le remitiera por escrito los «actos y encuentros en los que ha participado la mujer del presidente del Gobierno, con expresión detallada de las personas con las que se ha reunido, y en calidad de qué lo ha hecho en todos y cada uno de los viajes en los que ha acampañado al presidente».

González realizó esta petición de información al Gobierno a través de una pregunta parlamentaria, si bien Moncloa ha declinado dar respuesta pormenorizada sobre tales «actos y encuentros», esquivando así la cuestión. El Ejecutivo se ha limitado a decir, según la contestación consultada por OKDIARIO, que el «presidente del Gobierno viaja acompañado de su esposa cuando las necesidades de protocolo y representación así lo determinan o aconsejan».

«Tanto el desplazamiento, como su presencia en los actos en los que es citada, se producen en calidad de esposa del presidente del Gobierno, no como representante o cargo público, siendo la agenda del presidente y las actividades propuestas por las autoridades de los países anfitriones las que han determinado su participación», añade el Ejecutivo, sin entrar en el fondo de la petición de información del PP en la Cámara Baja sobre la agenda de Begoña Gómez en tales viajes.

En octubre de 2022, después de que Begoña Gómez dejara sus funciones en el Africa Center para centrarse en la dirección de varios másters en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), su presencia en la comitiva oficial del presidente del Gobierno en una gira por Kenia y Sudáfrica, dos países muy vinculados a su actividad profesional, generó una sonada polémica. El Instituto de Empresa, que goza de prestigio internacional, está activo en más de 20 ciudades de África, 10 países africanos y cuenta con oficinas regionales en Nigeria y Sudáfrica.

Moncloa nunca aclaró la presencia de Begoña Gómez en aquel viaje. Fuentes de Presidencia esgrimieron entonces a este periódico que la mujer del presidente -que no ocupa como tal ningún cargo institucional- no disponía de agenda al no haber sido «elegida por el pueblo».

De aquel desplazamiento a África sólo se difundió una fotografía, y no fue a iniciativa del Gobierno, sino que fue captada por la agencia Efe. En ella se veía a Gómez acompañando a Sánchez en una visita a la prisión de Constitution Hill de Johannesburgo (Sudáfrica) en la que permaneció encarcelado Nelson Mandela. La mujer de Sánchez apareció caminando varios pasos por detrás de su marido.

El hecho de no tener una titulación oficial (no es licenciada en Marketing pese a que así lo asegura en su currículum) no le ha impedido codirigir en la Universidad Complutense un máster en Fundraising o captación de fondos para ONG. Además, es directora de la cátedra en Transformación Social Competitiva, también con un máster asociado. La mujer de Sánchez ha organizado y participado en eventos sobre esta temática con presencia de cargos del propio Gobierno que preside su marido y con el patrocinio de empresas públicas. Algunas de estas empresas se han beneficiado de resoluciones adoptadas en Consejo de Ministros sin que Sánchez se inhibiera al respecto en tales decisiones.

«Abusivo»

En una resolución -publicada por OKDIARIO en 2022- a través del Portal de Transparencia del Estado, la Moncloa expresó que revelar la agenda de Begoña Gómez en los viajes institucionales en los que acompaña a Pedro Sánchez es «abusivo». Así respondió la secretaría general de la Presidencia del Gobierno tras interesarse este periódico por las reuniones y actividades de la esposa del presidente en el extranjero, como cuando acompañó al jefe del Ejecutivo a Emiratos Árabes Unidos en febrero de aquel año.

Presidencia alegó que ofrecer esta información «no se encuadra» en el ámbito de aplicación de la ley de Transparencia «pues no versa sobre información pública, ya que no está relacionada con ninguno de los sujetos» a los que se aplica esta normativa. Esto es, el presidente, los ministros y altos cargos.

«La información solicitada tiene un carácter abusivo no justificado con la finalidad de la ley, entre otros supuestos, cuando el ejercicio del derecho de acceso a la información pública pudiera considerarse excesivo, es decir, cuando no llegue a conjugarse con la finalidad de la ley», replicó el Gobierno.