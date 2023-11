Beatriz, la española que lideró las protestas contra la amnistía en Londres: «Esto sólo lo para Europa»

Las protestas en contra de la amnistía que Pedro Sánchez ha pactado con los independentistas traspasaron nuestras fronteras y llegaron incluso hasta París, Bruselas y Londres. En la capital británica, un grupo de jóvenes se concentraron contra la norma en Hyde Park. Esa multitud estuvo liderada por la abogada Beatriz Martínez, que fue la encargada de pronunciar un discurso ante los asistentes. «Esto sólo lo para Europa», reconoció la líder de los manifestantes en una conversación con OKDIARIO.

Beatriz Martínez es una abogada madrileña que lleva «cinco años en Londres». Aunque está fuera, lo que está pasando en España, le duele: «Me da pena e intento ayudar con lo que puedo». Cuenta que tomó la iniciativa de montar una concentración tres días antes: «Me decidí el jueves a organizar esto». No se trataba de un acto de ningún partido, ella, simplemente, quería canalizar una sensación que veía entre sus conocidos. «Creé un grupo de Whatsapp que el viernes por la mañana era de 20 personas y por la noche, de 400 o 500», rememora Beatriz. Tal era el volumen de mensajes que tuvo que cerrar el grupo, organizarlo «por privado», y una vez que estaba todo hecho, anunciarlo a los españoles que estaban en Londres y querían participar en las protestas contra la amnistía.

Hoy casi medio millar de españoles en Hyde Park en #Londres manifestándose contra el despropósito de la amnistía y el ataque del PSOE a la separación de poderes y las instituciones democráticas 💪🏻 🇪🇸 🏛️⚖️ pic.twitter.com/mGXCB9Fw6z — PP United Kingdom (@ppreinounido) November 12, 2023

La concentración tuvo lugar en el conocido Hyde Park londinense. Era uno de los pocos sitios donde podían reunirse, ya que era el fin de semana en el que la City celebraba el armisticio. Decidido el sitio, se puso a escribir el discurso: «Eran cuatro minutos y una parte en inglés», narra Beatriz. «Pedí un megáfono y me dieron uno el sábado», subraya la líder de las protestas.

Llegó el día. El domingo. «A las 10:45 empezó a llegar la gente», cuenta la abogada. Puntualiza que se trataba de una concentración y no una manifestación porque para marchar por las calles «necesitas avisar varios días antes»; algo que era imposible, porque ella tomó la decisión con poco margen.

Contra la amnistía, en Londres

Se marcharon a Speakers’ Corner (Rincón del orador). Es una de las esquinas de Hyde Park donde suelen ir todos aquellos que quieren exponer un discurso siempre y cuando sea respetuoso. «Era el sitio más idóneo y neutral y hay turistas pasando a los que les decíamos que no nos miraran y que se unieran». También interpelaban a los ingleses «para que se enteraran de por qué protestábamos». Por eso, hizo también parte de su discurso en inglés con Guillermo Tenney, un joven que «se presentó voluntario porque tenía buen acento».

Fueron cerca de 500 personas a la manifestación, pero «mucha gente que no se enteró me ha dicho que si lo hubiera sabido se habría unido». «Había muchas ganas de salir a la calle porque no lo podíamos hacer en España, necesitábamos una vía de escape, era una manera de desahogarse», reconoce Beatriz.

«Frustración al estar en el extranjero»

Beatriz explica que siente «mucha frustración al estar en el extranjero» y a la vez estar «pendiente de la política española». Confiesa que le da «mucha rabia» que se haya instalado «una doble vara de medir respecto a un mismo hecho si lo comete la izquierda o la derecha». Considera que Sánchez «ha cruzado unas líneas rojas que otros presidentes no se hubieran atrevido a cruzar». Pero lo peor para ella es que no ve «que haya un límite». Advierte de que Sánchez «no tiene límites morales, no sabes cuál va a ser el próximo paso».

Eso sí, cree que el presidente del Gobierno en funciones va a ser investido. «Esto sólamente lo para Europa», asegura. Aun así, confía en que «las protestas van a funcionar» y que «ver las calles colapsadas fue muy emocionante». «No servirá para frenar la investidura, pero sí para que Europa se dé cuenta de que Pedro Sánchez está haciendo cosas para mirarlo con más cuidado», confiesa la abogada.

Aunque no le urge, reconoce que algún día regresará a España: «Yo sé que volveré a España antes o después». Mientras tanto, seguirá trabajando desde el extranjero. El próximo sábado también habrá protestas contra la amnistía en Londres: «Hay ganas de hacer algo el 18, que es este sábado». Eso sí, la próxima vez no quiere el protagonismo que le otorga un megáfono.