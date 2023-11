Españoles que viven en Londres y París también salen a la calle contra la amnistía: «¡Sánchez, váyase!»

Los españoles que viven en el extranjero asisten atónitos a lo que está pasando en España pero no van a quedarse de brazos cruzados. «Los jóvenes y los no tan jóvenes estamos tomando nota de todo y no nos vamos a olvidar», han dicho alto y claro un grupo de casi 100 compatriotas en el mítico Speakers’ Corner de Hyde Park, en pleno centro de la capital británica con la música del himno español de fondo. No ha sido la única capital europea: en París otro numeroso grupo -en su mayoría jóvenes- se ha plantado delante de la Torre Eiffel para decirle no a la amnistía y los trapicheos infames de Sánchez con sus socios independentistas.

En Londres, Beatriz Martínez, ha encabezado una concentración con el lema Por la igualdad de los españoles, no a la amnistía en la que explicaba en español y en inglés la situación dramática que viven los españoles y el precio que están pagando por la investidura de Sánchez: «Esto no es lo que los españoles hemos votado el 23 de julio. El señor Sánchez no ha ganado las elecciones. El PSOE confunde el hecho de que el Partido Popular no haya podido conformar Gobierno con que los españoles quieran que el PSOE gobierne de la mano de Bildu, ERC y Junts per Catalunya. El señor Sánchez cree que los ciudadanos nos tenemos que preocupar solamente de los problemas del día a día. Llego a fin de mes, encontraré trabajo, podré comprarme una casa, tendré una pensión suficiente. Pues no es así», ha dicho de un grupo de jóvenes, acompañada por otro orador, Guillermo Tenney.

«A los españoles nos preocupan tanto los problemas del día a día como conceptos tales como la separación de poderes o el Estado de derecho. Sí sabemos lo que es The rule of Law y el señor Sánchez lo ha vaciado de significado. Las palabras diálogo, convivencia y generosidad las ha manoseado tanto que ya no significan nada. Todos los ciudadanos, sobre todo los jóvenes, y aquí hay muchos, hoy tenemos que aprender a distinguir porque el señor Sánchez nos ha mentido mucho. Los jóvenes y los no tan jóvenes estamos tomando nota de todo y no nos vamos a olvidar», ha afirmado entre aplausos y gritos de «¡Viva España!».

«Los partidos independentistas tienen menos apoyo que nunca en Cataluña. En cambio, el señor Sánchez les ha dado todo el poder a cambio de siete votos. ¿Está dispuesto a liquidar el Estado de Derecho y la separación de poderes? España no está a la venta, aunque sólo sea porque queremos que haya una España a la que volver algún día. Esta semana el Gobierno ha tachado a la oposición de ambigua a la hora de condenar los actos violentos en la sede del PSOE en Madrid. En cambio, está dispuesto a concederle la amnistía a los CDR. Y no nos olvidemos que también ha pactado con Bildu y con Esquerra. Nos unimos a la oleada civil y profesional que ha despertado esta semana. Señor Sánchez, váyase», continuó.

«La mayoría de los españoles no le hemos votado y mucho menos hemos votado una amnistía que usted negaba hasta hace bien poco. Decimos no también al concepto lawfare. La política se tendrá que judicializar cada vez que un político cometa un delito, pertenezca al partido al que pertenezca. Una mayoría parlamentaria no puede estar por encima de la ley y las decisiones de los jueces no pueden ser revisadas por los políticos», puntualizó.

«Si los siete votos para investir a Sánchez dependieran de mandar a la cárcel a Puigdemont, estarían ya rumbo a Alcalá-Meco. Cuando nos invada el pesimismo, recordad que la mayoría no estamos con él ni con su forma de hacer política. Toca ser pacientes y resistir. Os animo a ser perseverantes. Os animo a hacer pedagogía y a explicar a familiares, colegas y amigos por qué creemos que Sánchez ha cruzado todas las líneas rojas posibles. Cuando llegue el momento, votemos en conciencia. Hasta entonces, serenidad y determinación. En nombre de muchos, muchos españoles que vivimos fuera de nuestro país ¡No a la amnistía!», concluyó entre más y merecidos aplausos.