La tregua entre Génova y Sol ha terminado. Adiós a los mensajes de lealtad, los tuits cómplices y los abrazos en público entre Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado. Génova se ha convertido en un campo de batalla tras las elecciones de Castilla y León entre los que, como Casado, defienden un Gobierno sin Vox y los que prefieren pactar «con el partido de Ortega Lara» antes que con el sanchismo, como dijo en campaña Ayuso. El dilema de gobernar con o sin Vox ha reabierto viejas heridas entre la cúpula nacional del PP y la madrileña.

La presidenta de la Comunidad de Madrid abrió fuego esta mañana en su intervención en el desayuno de Nueva Economía Fórum cuando defendió el acuerdo con Vox haciendo una llamada a «sumar pronto» en Castilla y León, mientras que Casado por la tarde expresó en la Ejecutiva Nacional del PP su apoyo a Alfonso Fernández Mañueco para buscar un Gobierno «en solitario» sin Vox. Frases que huelen a pólvora cuando Ayuso ha vuelto a echar un pulso a Génova exigiendo el adelanto del congreso del PP de Madrid.

Casado no quiere saber nada de un Gobierno con Vox, un partido contra el que ha cargado duramente por estar «más preocupado» por sustituir al Partido Popular que por cambiar el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Tras reivindicar el proyecto reformista de centroderecha que representa el PP, ha dejado claro que su formación no renunciará a sus principios en las negociaciones para formar gobierno.

Tras expresar su apoyo al «Gobierno fuerte, estable y en solitario» que ha planteado Mañueco, Casado ha marcado sus líneas rojas en un discurso muy crítico donde ha recalcado que el candidato del PP a la reelección cuenta con el respaldo del Comité Ejecutivo del PP «para llevarlo adelante» con los principios del PP «siempre presentes». «Nuestros principios son nuestras condiciones. Quien quiera pactar con el PP tendrá que aceptarlos y respetarlos», ha manifestado.

“Como siempre hemos hecho, quien quiera pactar con nosotros tendrá que aceptar y respetar nuestros principios. La política sin principios solo puede llevar a un final incierto”. 🔹 @pablocasado_ pic.twitter.com/X3OaR7x5mb — Partido Popular (@populares) February 15, 2022

«Que no nos importe lo que opine la izquierda»

Ayuso sí está abierta a pactar con Vox. Ayuso prefiere entenderse «con el partido de Ortega Lara» que «con los que pactan con quienes lo secuestraron». Y ha sostenido que espera que Castilla y León tenga «pronto» un gobierno «basado en la suma de intereses» frente al «proyecto totalitario que está destrozando España». «Que no nos importe lo que opine la izquierda sobre nuestros pactos», ha proclamado.

Los españoles han de elegir entre autoritarismo o libertad y prosperidad, lo que nos une de izquierda a derecha. Este #13F deseo un PP fuerte y sólido. Si hemos de pactar, prefiero a Ortega Lara que a quienes lo hacen con sus secuestradores. pic.twitter.com/4w5bxFGxSi — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) February 8, 2022

Según la presidenta madrileña, lo que hay que hacer es «no escuchar a la izquierda y no escuchar a aquellas personas que desprecian a todo aquello que no está dentro de su arco parlamentario» y que niegan incluso a algunos partidos la presencia «en las propias instituciones». Así, ha insistido en que lo único que le puede recomendar, si le preguntan, es que «no escuchen al sanchismo».

La presidenta madrileña ha defendido, no obstante, que Mañueco intente gobernar en solitario. «Pero en caso de tener que buscar pactos preferiría siempre pactar con aquellos que están en contra de los que secuestran a Ortega Lara. Con el sanchismo no pactaría», ha dicho Ayuso, para añadir: «Yo con el desastre no pacto».