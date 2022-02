La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha mostrado crítica con la posibilidad de una abstención del PSOE -como ya han sugerido algunos cargos socialistas- para facilitar el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco. «Yo con el desastre no pacto», ha dicho Ayuso.

La dirigente madrileña se ha pronunciado en estos términos después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abriese este martes la puerta a esa posibilidad con la condición de que el PP rompa los acuerdos con Vox.

«En primer lugar yo no le he dicho a ningún otro Gobierno lo que tiene que hacer y con quién tiene que pactar o no. Eso es una competencia exclusiva del presidente de Castilla y León, lo que sí es cierto que a mí si me piden mi opinión es clara y yo creo que conocida por todos», ha manifestado Ayuso.

Según la presidenta madrileña, lo que hay que hacer es «no escuchar a la izquierda y no escuchar a aquellas personas que desprecian a todo aquello que no está dentro de su arco parlamentario» y que niegan incluso a algunos partidos la presencia «en las propias instituciones». Así, ha insistido en que lo único que le puede recomendar, si le preguntan, es que «no escuchen al sanchismo».

La presidenta madrileña ha defendido, no obstante, que Mañueco intente gobernar en solitario. «Pero en caso de tener que buscar pactos preferiría siempre pactar con aquellos que están en contra de los que secuestran a Ortega Lara. Con el sanchismo no pactaría», ha dicho Ayuso, para añadir: «Yo con el desastre no pacto».

Pedro Sánchez se ha abierto este martes a considerar la abstención del PSOE para la investidura de Mañueco. «Si ustedes quieren pedir la abstención del PSOE en Castilla y León, pídanla y expliquen el por qué», ha respondido el líder socialista al portavoz del PP, Javier Maroto.

Maroto ha recurrido al planteamiento que en las últimas horas han hecho los alcaldes socialistas de Valladolid y León para que el PSOE se abstenga en la investidura de Mañueco y así evitar la entrada en el Gobierno regional de Vox.

«Si quiere pedir la abstención del PSOE, explique por qué quiere la abstención del PSOE, explique por qué Vox es un peligro para la democracia y que hay que poner un cordón sanitario, pero haga una cosa previa, con todos aquellos Gobiernos que están pactando con la ultraderecha, díganle que rompan sus acuerdos», ha respondido el socialista.

En las últimas horas por los presidentes de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page, y de Aragón, Javier Lambán, así como por los alcaldes de Valladolid y León habían planteado la abstención del PSOE para facilitar la investidura de Mañueco para que Vox no entre en la Junta.