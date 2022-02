Génova ha dejado claro que quiere una gobernabilidad en solitario en Castilla y León. Que acepte apoyos de Vox o incluso del PSOE para la investidura pero descarta una coalición de Gobierno con los de Santiago Abascal. El PP de Castilla y León, por su parte, no ha cerrado la puerta a un pacto con Vox más amplio. Eso sí, la cúpula nacional ha dejado claro su mensaje: Mañueco negociará con capacidad plena con Vox pero Génova tendrá que dar su permiso para una coalición. Y, hoy por hoy, ese permiso no existe.

El PP de Alfonso Fernández Mañueco ha ganado las elecciones en Castilla y León con 31 procuradores en las Cortes, dos más que en los anteriores comicios. El PSOE ha caído siete diputados y queda en 28 sin capacidad de sumar una mayoría alternativa a la de la derecha. Y Vox ha ganado doce escaños, ha llegado a los 13 procuradores y se convierte en el potencial aliado natural de Mañueco para asegurar la gobernabilidad. Pero Génova no está dispuesto a darle el mismo trato que le dio a Cs: no quiere aceptar que entre en el Gobierno regional.

Mañueco no descarta nada. En una entrevista concedida a OKDIARIO, ha dejado claro que no descarta un Gobierno de coalición, aunque ha evitado confirmarlo. “Cuando llegue ese río ya veremos cómo lo cruzamos”, ha asegurado Mañueco. Eso sí, tras remarcar que será el PP de Castilla y León el que llevará el peso de la negociación.

Y es verdad, el peso de la negociación será suyo. Aunque, Génova recuerda, tal y como ha podido confirmar OKDIARIO, que la negociación de Mañueco contará con libertad plena, pero, sí se decide avanzar hacia un Gobierno de coalición, tendrá que contar con el permiso de Génova.

Mañueco ha dejado igualmente claro que «en estos momentos, desde el minuto uno hasta el final, va a ser una negociación del Partido Popular de Castilla y León». Pero Génova lo admite, siempre que ese citado final no sea, efectivamente, el de un Gobierno de coalición.

Opinar pero no decidir

La frase de Mañueco no pudo ser ayer más descriptiva en otra entrevista en Onda Cero: “El señor García Egea puede opinar, pero no decidir sobre lo que se negocie de ahora en adelante en las Cortes castellanoleonesas”. Mañueco quiere hablar con todos. Pero sin frenos de Génova. Y Génova respeta esa libertad con un tope: el posible Gobierno de coalición con Vox.

El Partido Popular ha ganado las elecciones autonómicas de este domingo en Castilla y León, pero no ha llegado a la ansiada mayoría absoluta. La opción más cercana parece ser, así, un Gobierno de coalición con Vox, pero Génova no lo quiere y Alfonso Fernández Mañueco no descarta otras vías, como llegar a «un acuerdo con el PSOE» de Luis Tudanca para poder gobernar en solitario como quiere Génova.

El presidente de la Junta de Castilla y León ha reconocido que su objetivo es formar un Gobierno monocolor, aunque no descarta llegar a acuerdos y formar una coalición. Dice que el mandato que le han dado los castellanoleoneses es claro y le piden «dialogar y acordar», y por eso va a iniciar «conversaciones con todo el arco parlamentario».