El acuerdo con los independentistas se anunciará este jueves. Ante la evidencia del sello, al punto de la mañana, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha tildado el pacto del PSOE con Puigdemont, de «vergonzoso» y «humillante» porque además se haya tenido que producir «fuera de España». Todo porque «para pactar con un prófugo que está perseguido por los jueces» no se puede hacer dentro de nuestro país.

Hasta más de cuatro veces, las palabras vergüenza y humillación, han tronado de la voz del jefe del Ejecutivo aragonés para valorar los acuerdos finales entre los PSOE y Junts: «No puede ser que todo valga».

«No podemos estar dispuestos a pagar lo que a Pedro Sánchez le parezca necesario. Hay que defender nuestra democracia. Lo que está ocurriendo es el ataque más grave que ha habido en la historia de nuestra democracia. Lo que está ocurriendo es el ataque más grave que ha habido en la historia de nuestra democracia, a nuestros valores constitucionales y al imperio de la ley», ha defendido contundentemente.

Según Azcón, el arreglo entre Sánchez y Puigdemont «es humillante para los españoles, que tengamos que esperar que alguien perseguido por la Justicia, perseguido por los jueces, dé el visto bueno para que podamos comenzar a trabajar en España».

Manifestaciones en Aragón contra la amnistía

Ante toda esta ignominia pertrechada por la resolución adoptada entre Sánchez y el prófugo Puigdemont, Azcón ha llamado a la movilización de toda España contra la amnistía en las manifestaciones convocadas por el PP y, especialmente a los aragoneses: «Por eso, debemos de salir a la calle de forma pacífica, democrática y pacífica, en Zaragoza, Huesca y Teruel».

🔵 El domingo vamos a salir a la calle en todo Aragón para defender la igualdad de los españoles y decirle alto y claro a Sánchez y a sus socios que no nos van a callar. 🗓️ 12 nov; 12:00 h

📍 En Zaragoza, Huesca y Teruel 🇪🇸 Por la igualdad de los españoles.

No a la amnistía. pic.twitter.com/PaAZ4YrIlt — PP de Aragón (@pparagon) November 7, 2023

«Los que sentimos vergüenza, los que creemos que es una humillación para nuestro país, el próximo domingo, estaremos en las capitales y en las plazas de nuestro país, defendiendo que ha llegado el momento de decir ¡basta ya!», ha insistido.

Azcón condena la violencia en las manifestaciones

Así mismo, Azcón ha expresado su entendimiento por las protestas de la ciudadanía en los últimos días: «Todas las movilizaciones y manifestaciones que expresen la opinión de la gente son siempre respetables dentro de la legalidad».

«Hay que condenar sin paliativos todo lo que signifique violencia», ha añadido. «La violencia no es compatible con la democracia. La violencia no es de demócratas», haciendo referencia a los tumultos del pasado martes en la manifestación de Madrid.

Amnistía para los imputados por terrorismo en el procés

Sin embargo, el PSOE, concretamente Sánchez, no estaría acreditado para dar «lecciones» sobre los momentos de violencia sufridos en las calles de Madrid. Tal y como expresó el pasado miércoles, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo en el Senado, Azcón ha resaltado que «quien quiere amnistiar a los violentos es difícil que nos pueda dar lecciones sobre lo que ocurre en las manifestaciones».

Las declaraciones de Azcón a la luz de este aspecto del trato de Sánchez y Puigdemont, hacen referencia a los 30 acusados de delito de terrorismo, además de 150 imputados que tienen causas pendientes por presuntos delitos relaciones indirectamente por el intento de golpe del 1 de octubre de 2017 en Cataluña.

Contradicciones en del PSOE sobre la amnistía

En esta guisa, que ya calificó el día anterior el presidente de Aragón, de «mundo al revés», los «cambios de opinión» de Sánchez y su acólitos, «solo persiguen el interés propio» y «no el de España». Por lo que «no solo es ilegal, sino también inmoral», subraya Azcón por la gravedad a la que está sumida España. Sobre lo que juzga que «es un intento de golpe de Estado en España», «nunca antes visto en democracia», porque se está haciendo «desde dentro del Gobierno de la nación».

Los políticos del PP y de Vox, no son los únicos que están defendiendo la cordura institucional. Dentro del PSOE desde hace tiempo hay fuertes críticas. Al inicio de la semana fue Emiliano García-Page, así como el anuncio de baja del partido por parte de su hermano gemelo. Ayer mismo, el ex presidente del Gobierno, Felipe González, clamó a Sánchez que «por siete votos» no merecía la pena, y le pidió que «convocara elecciones».

Además, a los ministros en funciones de la Presidencia y de Justicia, Felix Bolaños y Pilar Llop, respectivamente, la Unión Europea empieza a apretarles, tras que el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, les remitiese este miércoles una carta por la que les insta a «información más detallada» sobre «esta ley prevista», dado que «se ha convertido en un tema de considerable importancia en el debate público y en la Comisión ha recibido muchas consultas al respecto, incluyendo a un gran número de ciudadanos».