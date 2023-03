Este jueves, 23 de abril, la Asamblea de Madrid ha celebrado su último pleno antes de las elecciones autonómicas del próximo 28 de mayo, e Isabel Díaz Ayuso ha dado la estocada final a Mónica García.

Antes de finalizar su intervención, la presidenta de la Comunidad de Madrid le ha dicho a la líder de la oposición: «Señoría, le voy a dar una buena noticia, han acabado los plenos, puede marchar en paz, que vengo inspirada del vaticano».

La dirigente popular ha hecho referencia así a la visita que realizó el pasado sábado, 18 de marzo, al Papa Francisco en el Vaticano. Un viaje en el que también estuvo presente el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida.

En este pleno, Ayuso también ha pronunciado el epitafio de Podemos al responder a Alejandra Jacinto, la candidata de la formación morada en los comicios del 28M. «Mire que lo han intentado pleno a pleno. Mire que lo han intentado… pero no me van a provocar porque realmente Podemos ya no es nada. Podemos nació en Venezuela y murió en Galapagar», ha afirmado la presidenta.