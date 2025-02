En la segunda ronda Conferencia de Naciones Unidas sobre Biodiversidad, COP16, que ha culminado este jueves de madrugada en Roma, se derriba el dicho de que las segundas partes nunca fueron buenas al lograr el primer acuerdo de financiación para revertir la pérdida de biodiversidad.

En concreto, se ha alcanzado el primer compromiso global para la adopción de un primer plan global para financiar la conservación de la naturaleza, un logro que llega cuatro meses después del fracaso del pasado mes de noviembre, cuando la cita de Cali, en Colombia, concluyó sin acuerdo.

El acuerdo recién alcanzado por los gobiernos en la COP16 en Roma, que movilizará 200.000 millones de dólares anuales hasta 2030 para revertir la pérdida de biodiversidad, marca «la hoja de ruta» para proteger los ecosistemas del planeta y compensar a los pueblos indígenas que desde siempre han contribuido a protegerlo.

Los inicios de la COP16 se iniciaron con advertencias de distintas organizaciones como WWF que advirtió que la lucha por la biodiversidad estaría en peligro sin un acuerdo «sólido» sobre financiación en la COP16. Finalmente, este 28 de febrero se ha alcanzado un acuerdo histórico que verá cómo

Tras lograr un documento de acuerdo con los más de 190 países participantes, prácticamente la mayoría de naciones del planeta, la presidenta de la conferencia y ministra de Medio Ambiente colombiana, Susana Muhamad, ha reflejado en su perfil oficial en redes sociales la importancia de los resultados.

«Es un día histórico para la biodiversidad., porque n la COP16 logramos la adopción del primer plan global para financiar la conservación de la vida en el planeta», ha manifestado Muhamad.

🚨A historic day for biodiversity! At #COP16Resumed, we achieved the adoption of the first global plan to finance the conservation of life on Earth.

📌 Resource mobilization

📌 Financial mechanism

📌 Monitoring framework

🔎 The implementation of the Global Biodiversity… pic.twitter.com/DtCr0Z7xDG

— Susana Muhamad (@susanamuhamad) February 27, 2025