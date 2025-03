La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ordenó el pasado 11 de marzo la suspensión de todos los espectáculos en el delfinario del hotel Barceló Maya Grand Resort, ubicado en la zona turística de Riviera Maya, en Quintana Roo, ubicado en la península mexicana de Yucatán.

Así lo ha dado a conocer este organismo dependiente del gobierno de México y, en España, también ha sido recogida la clausura por la Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales (FAADA).

La medida se tomó después de la investigación que comenzó tras la difusión de un vídeo, grabado en febrero, y en el que se observa cómo un delfín, llamado Mincho, impacta contra el cemento fuera de la piscina al realizar una pirueta.

Sin autorización

Tras un mes de investigación, el pasado 10 de marzo la procuraduría suspendió «las actividades en el delfinario del Hotel Barceló Riviera Maya, pues esta instalación no cuenta con la autorización de la Semarnat [Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales], para realizar actividades de espectáculos de delfines».

Según relata (FAADA) «este incidente tuvo gran repercusión cuando las imágenes dieron la vuelta al mundo tras ser difundidas por entidades y activistas locales como Animal Heroes y Empty the Tanks Mexico».

Tras la viralización del video, la Profepa pudo verificar que el hotel no cuenta con el permiso de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para realizar espectáculos con delfines.

Dos muertes de delfines en 2024

En su comunicado oficial, la misma Profepa indicó que la decisión también responde a la muerte de dos delfines en este mismo establecimiento durante 2024. Según la información disponible a día de hoy, los delfines Álex y Plata murieron tras ser expuestos al ruido extremo de una fiesta rave organizada en el hotel y por las condiciones en las que se mantenían dentro del resort, según varias organizaciones animalistas.

En el vídeo de febrero de 2025, grabado por uno de los espectadores, se puede ver cómo uno de los delfines, que participaba en un espectáculo junto con otros dos ejemplares, impacta fuertemente contra el borde de la piscina, quedando en la playa de hormigón, fuera del agua, tras varias piruetas en el aire.

Según distintas versiones, el delfín queda inconsciente y no se sabe a ciencia cierta el desenlace final. La empresa Dolphinaris, que ofrece en su web actividades con delfines en la zona, ya no brinda este servicio en su catálogo, aunque sí otras fórmulas de ocio con estos mamíferos.

Desmentido

Ante las contradictorias informaciones sobre el estado del delfín, Dolphinaris desmintió la muerte del delfín, según refleja la web de información turística Reportur, y que se encontraba en buen estado en otra instalación.

Las autoridades también han anunciado que iniciarán inspecciones en todos los delfinarios del país. México alberga alrededor de 30 delfinarios, concentrados en estados como Quintana Roo, Guerrero, Veracruz, Baja California Sur, Nayarit y Ciudad de México.

«A pesar de las continuas denuncias sobre el trato a los animales en estos establecimientos, la industria sigue en expansión debido al gran número de turistas que siguen acudiendo a este lugar», denuncia FADAA.

Las autoridades mexicanas aseguran que «el hotel seguirá operando, pero el delfinario no podrá hacer sus actividades de espectáculos o saltos con delfines, pues no tiene autorización para dicha actividad, no están contempladas en su plan de manejo y son las que pusieron en peligro la integridad del delfín».

La investigación y este procedimiento se suman «a otros ya iniciados durante 2024, por las muertes de los delfines Álex y Plata, en el mismo delfinario», según explica Profepa.