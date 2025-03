Biología

Manu San Félix: «Me entristece el dramático declive que está sufriendo el mar Mediterráneo»

Entrevista a Manu San Félix, biólogo marino ”Soy un biólogo con cámara gracias a la influencia de Rodríguez de la Fuente y Cousteau y un enamorado del planeta, de la naturaleza, que vive con pasión lo que hago” "Me afecta y me entristecer ver el daño que estamos haciendo al planeta y me frustra que la gente no se dé cuenta que repercute sobre nuestra salud"