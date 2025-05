Barcelona-Real Madrid: una final en Montjuic

Que se pare el mundo. Otra vez. Que se detenga todo. Se vuelven a ver las caras. Se encuentran de nuevo. Barcelona y Real Madrid tienen una cita a las 16:15 horas en el Estadio Olímpico Lluís Companys, también conocido como Montjuic, donde la Liga se pone en juego. Si los azulgranas ganan, podrán irse a dormir sabiendo que, tarde o temprano, entonarán el alirón. Mientras que, si los blancos logran asaltar el feudo -de alquiler- de los catalanes, echarán toda la gasolina del mundo a un campeonato que se encenderá para regalarnos tres últimas jornadas épicas. La diferencia es de cuatro puntos, y un partido lo decidirá absolutamente todo.

El Real Madrid ya ha guardado luto tras 15 días llenos de sinsabores. La eliminación en cuartos de final de la Champions contra el Arsenal, y la pérdida -de manera injusta- de la final de la Copa del Rey frente al Barcelona en Sevilla, hicieron daño en un vestuario decidido a no cerrar esta temporada sin títulos. Para ello, saben perfectamente que deben ganar a los azulgranas y luego esperar que los azulgranas vuelvan a pinchar, sin que ellos cometan el más mínimo error.

Este también será un Clásico muy especial para Ancelotti, que dirigirá por última vez un encuentro entre los dos trasatlánticos del fútbol español. El italiano dejará de ser entrenador del Real Madrid al final de la temporada y llegará un Xabi Alonso que ya se ha despedido del Bayer. Carletto pondrá rumbo a Brasil, donde afrontará el último gran reto de su carrera como técnico. Pero antes quiere ganar una nueva Liga con el otro club de su vida, junto al Milan.

Güler adelanta a Rodrygo

En cuanto al once, la gran duda era saber si jugaría Rodrygo o Güler. Finalmente, el brasileño será suplente y tendrá una buena oportunidad de cambiar el partido en el segundo tiempo, mientras que el elegido para formar de inicio será el turco, que ha demostrado en los últimos encuentros su enorme potencial.

El resto del equipo es el esperado: Courtois será el portero. La defensa, muy mermada, estará formada por Lucas Vázquez, Asencio, Tchouaméni y Fran García. En el centro del campo, Valverde actuará como ancla, con Güler y Ceballos en la creación. Por delante estará Bellingham, mientras que los delanteros serán Vinicius y Mbappé.

El Barça llega tocado tras la eliminación en Champions

El Barcelona llega a este Clásico tocado tras la eliminación en Champions a manos del Inter de Milán. Solamente han pasado cinco días tras el duro varapalo en San Siro y el equipo culé lo puede acusar mentalmente y físicamente a la hora de medirse a los blancos.

Lo único que sabe el Barcelona es que saldrá líder de este Clásico pase lo que pase. Sabe que es decisivo, porque si pierde el golpe puede ser tremendo para el equipo azulgrana. Pero aun así, le seguiría sacando un punto a los de Ancelotti a falta de tres jornadas por disputarse.

Hansi Flick aspira a igualar a Guardiola si gana este Clásico. Sería su cuarto encuentro consecutivo venciendo al Real Madrid en sus cuatro primeros Clásicos como entrenador. Y es que hasta ahora, el equipo culé ha salido vencedor en todos. 0-4 en el Bernabéu, 5-2 en la Supercopa de España y 3-2 en la final de la Copa del Rey.

Lewandowski y Balde esperarán en el banquillo

Respecto al once blaugrana, Hansi Flick planea sacar el mismo once que frente al Inter de Milán el pasado martes en la vuelta de las semifinales de la Champions. El resultado no fue el mejor para el Barcelona, pero la segunda parte que realizaron fue magnífica. La única duda del técnico alemán podría estar entre Fermín López y Dani Olmo.

Lo que sí tiene claro Hansi Flick, y que confirmó en rueda de prensa, es que Robert Lewandowski y Alejandro Balde empezarán el partido en el banquillo y todo apunta a que tendrán minutos en el segundo tiempo. El delantero polaco ya entró en la convocatoria ante el Inter y tuvo minutos en el final del partido más la prórroga. Balde recibió el alta médica el pasado sábado y entra directo a una convocatoria un mes después de su lesión.

Barcelona-Real Madrid: posibles onces