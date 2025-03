Un pescador mantiene el equilibrio a duras penas en cubierta entre los peces que ha podido atrapar en sus redes, agachándose una y otra vez para retirar decenas de residuos que también han quedado atrapados en las artes de pesca.

En este vaivén del barco, plásticos, bolsas, latas de aluminio y un sinfín de basura que los humanos desechan sin pausa en las aguas, se mecen en la cubierta mojada entre los peces recogidos en la mar.

Al lado del pescador, una gran cesta almacena este triste botín que da fe de la cantidad de desechos que se recogen día a día gracias a Upcycling the Oceans, el proyecto promovido por Ecoalf y Ecoembes que busca liberar de basura los mares y darles una segunda vida.

Trampas mortales

La basura no sólo contamina visualmente, también se convierte en un inesperado y perjudicial alimento para los peces. Además, los residuos se presentan como trampas mortales para muchas especies cuando vemos que dentro de una lata de conserva se ha quedado atrapado un pulpo.

El cefalópodo, que buscaba un refugio tranquilo y seguro, ya no puede salir al quedarse la tapa trabada. Pudo entrar fácilmente, pero, ya no puede liberarse de esta encerrona porque la tapa de aluminio está doblada hacia el interior, a contrapelo. Todo esto, miles de kilos de basura y su efecto en el mar, lo podemos conocer gracias a los vídeos que difunden desde el proyecto.

El primer eslabón

De esta triste manera vemos cómo la actividad humana está desequilibrando de forma antinatural nuestros océanos. Así, toneladas de residuos acaban depositándose día a día en los fondos marinos.

Un desequilibrio que se refleja en los movimientos del pescador haciendo esfuerzos para mantenerse en pie al «cazar» la basura que otros tiran por la borda o llega desde tierra firme.

El pescador los deposita en la cesta. Con este gesto, él es el primer eslabón de una cadena de economía circular que se activa en el mar y que prosigue a la búsqueda de una segunda vida lejos del agua.

Un proyecto de Ecoembes y Ecoalf

Se trata de una realidad que no sólo supone un riesgo para la salud de las personas, sino que también es una amenaza para la biodiversidad marina. Para revertir esta situación, en 2015, la Fundación Ecoalf puso en marcha Upcycling the Oceans, un proyecto al que se sumó Ecoembes un año después y en el que trabajan conjuntamente desde entonces para avanzar hacia un futuro sin residuos.

Esta iniciativa, basada en la colaboración, el compromiso y la concienciación ambiental, busca liberar los mares de basuraleza. Su éxito es posible gracias al esfuerzo de sus verdaderos protagonistas de estos pescadores, que, al encontrar residuos atrapados en sus redes, los trasladan a tierra firme y los depositan en los contenedores de los puertos para que puedan ser reciclados y ser convertidos en nuevos recursos.

2.729 pescadores

Pero este pescador no está solo en esta ingente y urgente tarea. En el año 2024, gracias a la implicación de 2.729 pescadores, mayoritariamente de arrastre, se recogieron un total de 151.540 kg de basura de los fondos marinos españoles.

Además, durante el pasado ejercicio, se unieron al proyecto los puertos gallegos de Vigo y Marín, sumando así un total de 47 puertos pesqueros colaboradores distribuidos en cinco comunidades autónomas: Galicia, Cataluña, Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Andalucía.

En concreto, desde el comienzo de esta colaboración, se han recuperado en el litoral español 1.348 toneladas de residuos del fondo marino como resultado de la actividad diaria y el compromiso de esta red de pescadores.

Importancia del sector pesquero

En referencia a estos resultados, los grandes protagonistas del proyecto destacan la labor de todos los pescadores y ponen en valor que exista un proyecto de estas características.

Basilio Otero, mariñeiro de Burela y presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, lleva años participando en Upcycling The Oceans, prácticamente desde sus inicios. Otero destaca «la importancia de que el sector pesquero no sólo colabore en la limpieza del mar, sino que también lo haga visible de la mano de Ecoembes».

«En mi día a día, utilizo los contenedores instalados en los barcos para recoger tanto los residuos generados a bordo como los que aparecen en las artes de pesca» explica Basilio. Además, subraya que «la mayor parte de la basura marina proviene de tierra, y proyectos como este ayudan a desmontar la mala imagen que a veces se asocia injustamente al sector pesquero».

Un compromiso con el futuro del mar

Por su parte, Pedro Carmona, presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Torrevieja, se sumó al proyecto hace unos seis o siete años, «convencido de que cualquier aportación, por pequeña que sea, contribuye a la limpieza del mar».

Su cofradía, con un solo barco de arrastre, recoge residuos que, con el tiempo, logran llenar contenedores enteros, evitando que esos desechos sigan contaminando el océano.

Para él, participar en Upcycling The Oceans «no supone un esfuerzo, sino un compromiso con el futuro del mar». Además, cree que «con este proyecto se está haciendo un trabajo importantísimo. Es una maravilla el poder recoger la basura, concienciar a la gente que al mar no hay que tirar nada. Además, aparte de estar limpio, nosotros vivimos de ello y queremos que esté en las mejores condiciones».

Construir un futuro sin residuos

Además, Nieves Rey, directora de Comunicación y Marketing de Ecoembes, insiste en que hay que «construir un futuro sin residuos y avanzar hacia una economía circular real sólo será posible si trabajamos juntos».

«Más allá del reciclaje, es fundamental impulsar gestos como la reducción y la reutilización para evitar que los residuos terminen en el mar. Los pescadores juegan un papel esencial al retirar de los océanos los desechos que los amenazan, pero su esfuerzo debe ir acompañado del compromiso de toda la sociedad», añade Rey.

Explica que «cada residuo recogido, gestionado correctamente y reciclado representa un paso adelante en la protección del ecosistema y refuerza la importancia de este proyecto en el reto de la circularidad. La clave para mantener los fondos marinos libres de basura está en la prevención, una acción imprescindible para minimizar nuestro impacto en el medioambiente».

Pescadores voluntarios

Andrea Ruzo, directora de la Fundación Ecoalf, resalta la importancia del proyecto Upcycling the Oceans como un ejemplo claro de cómo la colaboración puede generar un impacto positivo en el planeta.

«Este proyecto no sería posible sin la increíble labor de los pescadores voluntarios, quienes cada día no solo salen a faenar, sino que también recogen los residuos que encuentran en el mar, convirtiéndose en verdaderos agentes del cambio. Su compromiso demuestra que la protección de los océanos es una responsabilidad compartida y que, cuando unimos fuerzas, el cambio es posible», destaca Ruzo.

«Pero limpiar los océanos no es suficiente si no frenamos la entrada de residuos en ellos. Es crucial que como sociedad tomemos conciencia y actuemos desde el origen del problema, reduciendo nuestros residuos y gestionándolos adecuadamente. Upcycling the Oceans va más allá de limpiar las aguas; es una prueba de que la innovación, la conciencia colectiva y el trabajo en equipo pueden impulsar un futuro más sostenible para todos», concluye la directora de Ecoalf.

Recuperar, separar, reciclar y procesar

Para paliar esta problemática, se persigue un modelo basado en 4 acciones fundamentales: recuperar, separar, reciclar y procesar. La primera fase comienza en la propia mar, cuando los pescadores salen a faenar y se enfrentan, día a día, a una crítica realidad: encontrar en sus redes basuraleza marina que separan de forma minuciosa de los peces que luego llegan a nuestros hogares.

Una vez regresan al puerto, depositan la basura marina en los contenedores específicos facilitados por el proyecto, y luego son transportados a las plantas de separación para su clasificación y su posterior procesamiento.

En el caso de los residuos de plástico PET, además, una vez transformados en granza, se tratan para convertirse en el hilo de mar de Ecoalf, un poliéster 100% reciclado que se utiliza para confeccionar productos con la misma calidad y diseño que los no reciclados. El resto de los residuos son seleccionados y enviados a sus canales de reciclaje correspondientes, dándoles una segunda vida.

Información científica

Otro de los valores de este proyecto es la obtención de información a través de la ciencia y el estudio de la basura que se recupera. Gracias a ello, se enriquece también el conocimiento que existe sobre esta problemática y se contribuye a la búsqueda de soluciones.

En concreto, el proyecto realiza análisis de los residuos recogidos en colaboración con la plataforma Marnoba, de la Asociación Vertidos Cero, proporcionando información sobre la cantidad, ubicación y distribución de los desechos, así como su origen.