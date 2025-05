Macron acusa a Putin de intentar «ganar tiempo» con la negociación directa con Ucrania y Trump lo celebra

Vladimir Putin ha hecho caso omiso del ultimátum de los líderes europeos que se han reunido con Volodímir Zelenski en Kiev y ha movido ficha: el Kremlin propone negociar directamente con Ucrania, algo que Emmanuel Macron cuestiona, mientras que Donald Trump lo celebra.

El mandatario ruso ha citado al Gobierno ucraniano el 15 de mayo en Estambul poco después de que Macron, Keir Starmer, Friedrich Merz y Tusk lo amenazaran con sanciones masivas a Rusia si no aceptaba el alto el fuego de 30 días propuesto por Trump. Putin los ha acusado de tener «un carácter confrontativo».

Tras esas secuencias de acción-reacción, el líder de Francia ha acusado a Putin de intentar «ganar tiempo» con la propuesta y ha indicado que el encuentro en Estambul «no es suficiente». El ex espía de la KGB plantea que la negociación directa se lleve a cabo «sin condiciones previas».

Macron desconfía de las intenciones de Putin porque entiende que «busca una salida, pero aún desea ganar tiempo», lo que ha calificado como una posición «inaceptable para los ucranianos, ya que no pueden aceptar conversaciones paralelas mientras siguen siendo bombardeados».

Por ello, el galo apuesta por mantenerse «firme junto a los estadounidenses», con el fin de que el alto el fuego en Ucrania sea «incondicional». Después, se podrá «discutir el resto», ha sentenciado el francés.

Por su parte, Donald Trump celebra la propuesta del Kremlin por «los cientos de miles de vidas que se salvarán cuando esta interminable masacre llegue a su fin». Aun así, el magnate confirma que continuará «trabajando con ambas partes» para asegurarse de que se da el alto al fuego. «Se avecina una semana grande», ha añadido.

Putin también ha dejado abierta la posibilidad de extender el alto el fuego que acabó este sábado, aunque en la madrugada de este domingo Moscú ha atacado Kiev con drones.

Macron, Starmer, Merz y Tusk se han reunido este sábado con Zelenski en Kiev para buscar garantías de seguridad para Ucrania ante la posibilidad de un acuerdo. Los mandatarios de los cuatro países europeos están dispuestos a enviar tropas a territorio ucraniano si fuera necesario como medida de seguridad para garantizar que se respete el acuerdo de paz.

Following the Coalition of the Willing meeting in Kyiv, all five leaders @ZelenskyyUa @EmmanuelMacron @bundeskanzler @donaldtusk @Keir_Starmer had a fruitful call with @POTUS focused on peace efforts.

Ukraine and all allies are ready for a full unconditional ceasefire on land,… pic.twitter.com/MEfbtjtE4m

— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) May 10, 2025