Los líderes europeos y Zelenski hablan con Trump: «Los aliados están listos para un alto el fuego»

Emmanuel Macron, Keir Starmer, Friedrich Merz y Donald Tusk se han puesto en contacto con Donald Trump durante la reunión de este sábado en Kiev. Los líderes europeos y el estadounidense han abordado telefónicamente durante el encuentro «los esfuerzos» necesarios para lograr el alto el fuego propuesto por Zelenski y Trump a Vladímir Putin. Además, han tratado el asunto de las garantías de seguridad necesarias ante la posibilidad de que Rusia acepte. De hecho, éste ha sido el motivo del viaje.

El diálogo con Trump ha sido «fructífero», ha revelado el ministro de Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha. El ministro ha añadido que «Ucrania y los aliados están listos para un alto el fuego». Éste sería, ha proseguido, «total e incondicional en tierra, aire y mar durante al menos 30 días a partir del lunes».

Sybiha también ha aprovechado para dejar un recado a Putin, al indicar que «si Rusia está de acuerdo y se garantiza una vigilancia eficaz, un alto el fuego duradero y medidas de fomento de la confianza pueden allanar el camino a las negociaciones de paz».

Francia, Reino Unido, Alemania y Polonia están dispuestos a enviar tropas a territorio ucraniano si fuera necesario como medida de seguridad para garantizar que se respete un acuerdo de paz. Se han centrado en delinear qué podría aportar Europa al Ucrania. Lo haría una vez que Putin acepte el alto el fuego de 30 días.

Los mandatarios se han encontrado en Kiev con Zelenski en el que es el último día de la tregua que Putin anunció unilateralmente, de 72 horas. El presidente ruso decidió hacerlo público por la conmemoración del 80 aniversario de la victoria soviética sobre los nazis, este viernes (9 de mayo).

Sin embargo, el Ejército ucraniano asegura que los rusos lanzaron decenas de ataques durante el segundo día de tregua, a lo largo de la línea de contacto. Indican que la que pasada jornada los ataques rusos se cobraron la vida de tres personas en la región de Sumi.

Por tanto, Rusia no habría cumplido el alto el fuego por tierra, aunque sí que habría dejado de lanzar misiles y drones de larga distancia desde el momento en que comenzó el plazo de 72 horas de la tregua.

Macron, Starmer, Merz y Tusk han participado en un homenaje a los ucranianos caídos en la guerra y les han ofrecido su apoyo. El acto de honra a los caídos se ha celebrado en la plaza del Maidán de la capital ucraniana. Los dirigentes europeos han visitado el jardín repleto de banderas, tanto ucranianas como de otros países, que representan a todos los soldados que han muerto en la guerra luchando contra las fuerzas rusas. Todos han dejado velas junto a las banderas.

Following the Coalition of the Willing meeting in Kyiv, all five leaders @ZelenskyyUa @EmmanuelMacron @bundeskanzler @donaldtusk @Keir_Starmer had a fruitful call with @POTUS focused on peace efforts.

Ukraine and all allies are ready for a full unconditional ceasefire on land,… pic.twitter.com/MEfbtjtE4m

— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) May 10, 2025