La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido sus pactos con Vox. Y lo ha hecho haciendo referencia a lo que afirmó este jueves en la Asamblea de Madrid asegurando que «Madrid está mucho mejor con un Gobierno del PP en coalición con Vox», a pesar de que ella gobierna en solitario. «No fue un lapsus, fue una declaración de intenciones», ha asegurado Ayuso.

Isabel Díaz Ayuso ha recalcado que «todo el mundo sabe» que tiene un Gobierno «en libertad» nacido de las urnas el pasado 4 mayo, pero ha señalado que en la Asamblea de Madrid la situación es diferente porque tiene que «buscar alianzas entre las distintas formaciones». Así se ha mostrado este viernes durante la presentación del Plan Terra en una explotación agraria en Brunete.

La presidenta madrileña cargó este jueves contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusó de «arruinar» a las clases medias y vulnerables. «La situación en la Comunidad de Madrid es mucho mejor porque hay un Gobierno del PP en coalición con Vox y no un Gobierno de la izquierda que, como en el resto de España, están arruinando a las clases medias y especialmente a las vulnerables», afirmó Ayuso desde su escaño.

Sobre esto, la dirigente del PP ha remarcado que lo que dijo ayer «no fue un lapsus, fue una declaración de intenciones» porque ella busca «coaligarse» con aquellas formaciones que busquen «prosperidad y bajos impuestos».

«Lo que buscamos en el Parlamento es entendimiento y acuerdo, que es exactamente a lo que yo me refiero. No fue un lapsus, fue una declaración de intenciones. Quiero coaligarme, quiero buscar alianzas para que entre las distintas formaciones que tenemos claro que en la Comunidad de Madrid hay que buscar prosperidad y bajos impuestos nos unamos. Todo lo que me lleve a la prosperidad y a la unidad del proyecto de Madrid y de nuestros ciudadanos será algo que buscaré con las fuerzas políticas que estén dispuestas a ir por el mismo camino», ha zanjado Isabel Díaz Ayuso sobre sus pactos con Vox.