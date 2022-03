Concepción Sabadell, fiscal de la Gürtel que contribuyó decisivamente a buscarle las vueltas al PP, fue nombrada representante de España en la Fiscalía Europea por decisión expresa de Pedro Sánchez en agradecimiento a los servicios prestados. Sabadell tiene que hacer méritos y ha decidido echarle un cable a su jefe -el presidente del Gobierno- investigando el contrato que la Comunidad de Madrid adjudicó a una empresa vinculada al hermano de Isabel Díaz Ayuso, pese a que el Fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, tras abrir diligencias, concluyó que no había nada delictivo en el proceder del Gobierno madrileño.

La mandada de Sánchez en la Fiscalía Europea quiere investigar el asunto al observar que puede haber un delito de malversación, toda vez que las mascarillas compradas se pagaron con fondos europeos. O sea, que la enviada de Sánchez ve lo que la Fiscalía Anticorrupción no vio por ningún lado. El sectarismo de este Gobierno socialcomunista no tiene límites y pretende que la Fiscalía Europea haga lo que no se atrevió a hacer la Fiscalía en España. Una broma de mal gusto que revela hasta qué punto la desesperación de este Gobierno de incapaces es tan grande que ha vuelto -bueno, en realidad no ha cesado nunca- a su ignominiosa estrategia de acoso y derribo político de Díaz Ayuso.

Lo de la fiscal Sabadell sonaría a inocentada si no fuera porque ya ha demostrado con creces que su dependencia del Gobierno es tan grande que no se mueve por el principio de legalidad. Se mueve por el principio de sumisión a la mano que le ha colocado en el puesto. No es 28 de diciembre ni la fiscal Sabadell es inocente. La broma no tiene ninguna gracia porque es reflejo del sectarismo de un Gobierno que, sobrepasado por su negligente gestión, está dispuesto a todo con tal de seguir aferrado al poder.