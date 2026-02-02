La Audiencia Nacional inadmite la querella contra Zapatero por su presunta colaboración con Maduro

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha inadmitido este lunes la querella interpuesta por la asociación Hazte Oír contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por su presunta colaboración con el narcodictador Nicolás Maduro al considerar que no existen indicios criminales suficientes.

Según el auto el juez argumenta que las querellas necesitan «la aportación de elementos probatorios que vayan más allá de las informaciones periodísticas o de las conclusiones que puedan obtenerse en base a ellas». El magistrado subraya que «no se puede confundir la creencia personal o popular con la existencia de hechos que tengan entidad suficiente para la apertura de un proceso penal».

En su resolución, Piña señala que no «puede sostenerse que la colaboración con el Gobierno de Venezuela que en determinados ámbitos haya podido tener Zapatero sea suficiente para considerar que ayudaba de forma consciente al sostenimiento de una organización criminal». El juez establece además la necesidad de distinguir entre el Ejecutivo venezolano «y la supuesta implicación de determinados miembros de este en el tráfico de drogas».

Respecto a los delitos de blanqueo de capitales denunciados, el magistrado afirma que «lo son en base a informaciones de carácter periodístico, generalistas, sin que se precise con elementos indiciarios los hechos que se afirman». El auto destaca que «no hay constancia de que (Zapatero) haya percibido cantidad alguna procedente del Gobierno de Venezuela».

El juez añade que, «aún en el caso que así se hubiese verificado, sólo se podrían considerar como delictivas aquellas cantidades que hubiese percibido por su intervención en hechos ilícitos o por ser conocedor de que las cantidades que percibían procedían de la comisión de un delito».

La fiscalía antidroga remitió un informe al magistrado de la Audiencia Nacional en el que pidió la desestimación de la querella al no apreciar indicios de delitos. Antidroga sostenía que los hechos recogidos en la querella «no son susceptibles de calificarse como delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico». «Además, unos están igualmente basados únicamente en informaciones periodísticas, lo que es insuficiente para incoar una investigación judicial, y otros están siendo ya investigados en otros procedimientos abiertos», aclaraba.

El Ministerio Público expuso que «en la querella ni se describen mínimamente ni se imputan auténticos hechos de apariencia delictiva», sino que recoge «conjeturas, suposiciones y/o deducciones infundadas y carentes del más mínimo sentido descriptivo ni apoyo fáctico alguno».

El único «hecho indiciario», sostuvo Antidroga, es la existencia de una acusación formal por tráfico de drogas en Estados Unidos contra Maduro «y otros altos cargos del régimen venezolano (…) entre los que no se encuentra» Zapatero.

Con esta información, el fiscal mantuvo que «no se puede deducir en modo alguno la implicación» del expresidente español «en esas actividades de tráfico de drogas».