Así salió a toda velocidad el coche de Begoña de los juzgados de Plaza de Castilla tras su 4ª declaración

Begoña Gómez ha abandonado este miércoles los juzgados de Plaza de Castilla a toda velocidad tras su cuarta declaración en estas dependencias. La mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la que OKDIARIO ha cazado de nuevo dentro de la sede judicial, ha dejado el juzgado en un vehículo negro que también ha pillado este medio a su salida.

La pentaimputada Begoña se ha marchado tras comparecer investigada por la presunta comisión de un delito de malversación de caudales públicos. Este es el quinto delito por el que se encuentra investigada la esposa de Sánchez, que se suma a los de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha activado un amplio despliegue policial para evitar que los medios pudieran pillar a Begoña Gómez, pero este periódico ha conseguido una de las imágenes más buscadas, como ya ocurrió en veces anteriores. La instantánea se suma a otras fotos que forman parte de un acontecimiento histórico, la declaración como imputada de la mujer del presidente del Gobierno, por cinco delitos en el caso de Gómez.

En el vídeo grabado por OKDIARIO se puede ver el coche en el que se marcha Begoña Gómez saliendo a notable velocidad de las dependencias judiciales de Plaza de Castilla. Anteriormente, Begoña, con pantalones y chaqueta oscuros y rodeada de varios escoltas, había declarado en un momento absolutamente perjudicial para los intereses de Pedro Sánchez.

La declaración de Begoña

Begoña Gómez ha decidido este miércoles responder solamente a las preguntas de su abogado, en su comparecencia ante el juez como imputada por un delito de malversación de caudales públicos. La mujer de Pedro Sánchez ha declarado que su asesora Cristina Álvarez le ayudó en sus negocios privados, pero de manera puntual.

Tal como estaba previsto, Gómez ha cumplido con la citación realizada por el magistrado Juan Carlos Peinado para este 10 de septiembre, si bien no ha respondido al juez ni al fiscal. Esta decisión supone un nuevo capítulo en la causa que investiga presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios y malversación. El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid había adelantado la declaración del día 11 al 10 de septiembre, coincidiendo con la comparecencia de su asesora Cristina Álvarez.