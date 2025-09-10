Feijóo acorrala a Sánchez por la corrupción: «A usted ya sólo le mueve el miedo a acabar en el juzgado»

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, ha señalado directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la primera sesión de control en el Congreso de los Diputados del nuevo curso político. El presidente del PP ha acorralado a Sánchez por la corrupción y asegura que al jefe del Ejecutivo central «ya sólo le mueve el miedo a acabar en el juzgado».

Feijóo ha sido el primer diputado del Congreso en realizar una pregunta al Gobierno, con Pedro Sánchez como receptor. En la misma, el líder popular ha recordado que su homólogo en el PSOE llegó a la presidencia «prometiendo ejemplaridad» con una moción de censura «defendida por Ábalos», y a continuación ha desglosado todas las causas que encierran a Sánchez.

«¿Es ejemplar respaldar al fiscal general bajo fianza y sentado en el banquillo del Tribunal Supremo? ¿Es ejemplar haber autorizado a su número dos en el Gobierno a tener una reunión en el aeropuerto de Madrid, con la vicepresidenta del petróleo venezolano para hablar de negocios?», ha repasado Núñez Feijóo, que también ha preguntado a Sánchez si considera ejemplar «haber convertido La Moncloa en un centro de negocios con la mujer del presidente plurimputada y declarando hoy de nuevo en un juzgado por un presunto quinto delito, en este caso malversación».

Después de la respuesta de Sánchez, quien ha eludido contestar directamente a Feijóo, el presidente del Partido Popular ha vuelto a acorralar al jefe del Gobierno. «Para repartir carnets de moralidad renueve primero el suyo». Asimismo, le ha reprochado que asegure que está en un «Gobierno que funciona» con unos Ministerios de «Hacienda sin presupuestos, Vivienda sin casas, Interior sin solución para los okupas, Transportes sin trenes serios en nuestro país, Sanidad sin planificación sanitaria, Exteriores sin aliados decentes…»

«Se escondió en La Mareta pensando en que todos estos problemas de corrupción iban a taparse. La corrupción no se ha ido porque usted está aquí, sigue también sin tener un Gobierno que funcione, sin una mayoría parlamentaria y sin Presupuestos. Se fue de vacaciones con una sonora derrota parlamentaria y es probable que hoy tenga más», ha continuado Feijóo, antes de describir lo que es, en su opinión, ahora mismo Sánchez.

«Usted ya no tiene en la cabeza a los españoles, usted ya sólo tiene miedo, sólo le mueve el miedo, el miedo a los jueces por lo que sabe, el miedo a los medios por lo que publiquen, el miedo a los socios que le dejen caer, el miedo a la gente que hable en las urnas y a acabar en el juzgado», ha podido completar Feijóo en su intervención en el Congreso de los Diputados.