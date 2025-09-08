Feijóo: «Cuando a una chica la viola un inmigrante, ese inmigrante tiene que ser juzgado y expulsado»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha zanjado este lunes su postura frente a la inmigración ilegal. A su juicio, el fenómeno migratorio que asola a España no puede estar ligado a una serie de «derechos» ni de «garantías». «Cuando a una chica la viola un inmigrante, ese inmigrante tiene que ser juzgado y expulsado», ha expresado.

La política del principal partido de la oposición frente a la llegada masiva de inmigrantes irregulares es clara. Según Feijóo, España es un país necesitado de este fenómeno, pero únicamente cuando quienes vengan lo hagan para aportar «laboralmente y económicamente» al sistema.

Tras los últimos episodios vividos la semana pasada en el madrileño barrio de la Hortaleza, en el que un joven inmigrante violó a una menor de 14 años, el líder del PP no ha vacilado en cuanto a las responsabilidades tanto del Gobierno central como a las consecuencias que, en el Código Penal, deben tenerse en cuentan para los delincuentes.

«Los inmigrantes tienen que venir a aceptar nuestras leyes y a cumplir nuestras leyes», ha señalado a la vez que ha cargado la responsabilidad sobre el Ejecutivo de Pedro Sánchez quien, a su juicio, debería ser el «responsable» quién entra en la nación, cómo y qué hace una vez que pisa suelo español.

Distancias con Vox

En una entrevista concedida a Telecinco, el jefe del principal partido de la oposición ha querido también marcar distancias con Vox. «Yo no quiero hundir los barcos», ha señalado en alusiones a las declaraciones manifestadas hace días por el líder de este partido, Santiago Abascal.

«Yo quiero que los barcos no zarpen de los lugares de origen patrocinados por las mafias», ha asegurado.

Feijóo, ha puesto además en valor la inmigración regular en tanto que su principal aportación a la economía española se encuentra ligada al sector servicios, la construcción o al sector primario. En este sentido, ha remarcado que es en estas situaciones cuando «ha de ser protegida». «Si cumplen las leyes, si han venido a trabajar, si aportan al sistema, si conviven con nosotros, si los necesitamos, ha de ser protegida», ha expresado.

A su juicio, lo contrario, la inmigración irregular, no puede ser garante de dar derechos a los que delinquen. Este tipo de fenómeno, en ningún caso, puede ir ligado al que ha considerado como un planteamiento de «buenismo» por parte del Ejecutivo que, en comparación con el resto de países del entorno de la Unión Europea, no tiene planes para combatir la llegada masiva de ilegales a España.