El PP califica de «disparate» que se critique a Feijóo por cantar «Mi limón, mi limonero»

Cuca Gamarra, vicesecretaria de Institucional del Partido Popular, ha calificado de «disparate» las críticas hacia Feijóo por cantar «Mi limón, mi limonero». A su juicio, la polémica destacada por el PSOE y el Ejecutivo de Pedro Sánchez, acorralado por numerosos casos de corrupción que afectan a su entorno familiar y político, únicamente responde a sus intentos de «victimizarse».

«Si en España ya no vamos a poder cantar ‘Mi limón mi limonero’, ni ninguna canción que tenga una referencia a alguna fruta, creo que tenemos un problema», ha señalado la propia Gamarra poniendo así fin a la controversia que ha desatado un vídeo del líder del PP durante la celebración de su 64 cumpleaños.

En él, en un ambiente familiar y distendido, el jefe del principal partido de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, entonaba la canción popular que, según ha manifestado el ala socialista del Ejecutivo, hacía referencia a la consigna «Me gusta la fruta» que ha venido defendiendo desde hace meses la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Y cosa que, posteriormente, han desvinculado desde Génova.

«Hay que contextualizar las cosas en su justa medida y en su contexto», ha expresado la dirigente popular quien, a preguntas de los medios desde la madrileña sede nacional del partido, ha llamado a mantener el equilibrio y la cordura entre lo que es o no es una polémica. Además, ha criticado que no pueda hablarse de los problemas del sector primario «con la cantidad de fruta que producimos y la cantidad de fruta que vendemos».

Minimizar la polémica

A juicio de Gamarra, se trata de un «disparate» llevar el episodio hasta estos niveles y una acción que ha señalado que responde únicamente a los intentos constantes de Sánchez de victimizarse. No obstante, a pesar de ello, ha advertido que, en el futuro, los españoles deben estar preparados para ver más ejercicios de «exageración» y «victimización constante».

Todo ello, ha lamentado además que lo hayan hecho desde el entorno del presidente con el único objetivo de «intentar tapar todos los escándalos que van subiendo de nivel y que, a mayor gravedad, veremos más disparates a la hora de decir como que es ofensivo cantar una canción que haga una referencia a una fruta».

Desde Génova, por su parte, han desvinculado minutos después la polémica alejándola de las consignas que en su día manifestó la dirigente popular Ayuso. «Si en esto se quiere ver un insulto, no es nuestro problema», sostienen. Y recuerdan, con todo ello, que las imágenes se tomaron en un ambiente íntimo como lo fue celebrando un cumpleaños para alejar la «polémica».