Feijóo festeja su cumpleaños proclamando “me gusta la fruta” al son de ‘Mi limón mi limonero’

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho suyo –en público y de fiesta– el lema «Me gusta la fruta» popularizado por Isabel Díaz Ayuso y que se ha convertido en una consigna de resistencia frente al sanchismo. Feijóo ha difundido en redes sociales un vídeo en el que aparece cantando Mi limón, mi limonero, vídeo que ha rotulado con el título de dicha canción e, inmediatamente debajo, la frase «Me gusta la fruta».

El dirigente popular ha hecho así un irónico guiño, en tono de humor, a ese momento en el que, subida al escenario de un conocido y veterano local de La Coruña, ha compartido con amigos la celebración –por anticipado– de su 64 cumpleaños.

El momento recogido en vídeo y difundido por Feijóo tuvo lugar la pasado noche en el coruñés Garufa Club. Con desenfado y cercanía, el líder del PP se subió al escenario para entonar Mi limón, mi limonero junto a los integrantes del grupo Sisters In The House.

Micrófono en mano, Feijóo protagonizó la escena en esa noche de diversión que ha sido la celebración anticipada de su cumpleaños, que tendrá lugar este 10 de septiembre.

El vídeo, con el rótulo citado, ha sido publicado por Núñez Feijóo en sus historias (stories) de su cuenta de Instagram.

En su tradicional línea de agitador en redes sociales, el ministro de Transportes, el socialista Óscar Puente, ha aprovechado ese distendido vídeo de Núñez Feijóo para cargar contra él y acusarle de «crispar» con esa publicación en redes sociales.

Así, en su cuenta de X –antes Twitter–, Puente ha republicado el vídeo con el siguiente comentario: «Se ve que Feijóo salió anoche por Coruña. Y hasta en sus momentos de asueto y diversión se dedica a crispar».