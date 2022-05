Así grita Javier Negre a sus empleados: «¿Qué problema tienes? ¡Hostia!»

Javier Negre no coordina, ordena. Y cuando se altera, los gritos apretando los dientes y las palabrotas son más que habituales. En el audio que acompaña a este artículo se puede apreciar cómo el director del pseudocanal de Youtube no atiende a razones cuando la ira se apodera de él. El trabajador abroncado trata de explicar a Negre que lo que pide es un imposible, sin embargo, entre palabrotas y gritos, el director del pseudomedio exige el trabajo “en treinta segundos”.

Javier Negre pedía a este trabajador, al que despidió a los pocos días, que le creara un enlace con un cartel para abrir un directo de la presentación de Vox en Castilla y León. El empleado le trataba de explicar que para eso había que encargar un cartel a la persona responsable de diseño y ya después crear el enlace. Pero, como decimos, Negre no atiende a razones cuando está así, por muy lógicas que sean estas razones.

“Quiero el directo de Youtube ya. ¡Que me pases el enlace! Que no quiero el enlace de Streamyard chico, ¡que quiero el enlace de Youtube!”, grita Negre por teléfono a uno de sus trabajadores, que trata de explicarle que no es posible hacerlo tan rápido. “No, que ahora es ya. Es que no se pueden tardar 15 minutos. Lo quiero en un minuto, tío. Presentación de candidatos de Vox en Castilla y León con Santiago Abascal , Ortega-Smith y García Gallardo en Valladolid. ¿Qué problema tienes? No, ¡que estoy pidiéndolo desde hace 15 minutos! ¡Hostia!”, continúa un alterado Negre, que en ocasiones habla entre dientes debido a la ira.

“¡Que la empresa ha cambiado! ¡Que aquí se va a toda hostia!”, advierte Negre, que aprovecha para meter más presión al trabajador: “Después de la cagada de esta semana necesito en treinta segundos un enlace de Youtube con el cartel puesto, con el titular que he dicho”.

“Hostia. Que no se den órdenes sobre mí. Mándalo ya”, termina Javier Negre ante este empleado al que despidió sólo unos días después. De hecho, se trata del mismo trabajador al que ya quería echar, y del que ordenó: “Ponle a trabajar como un hijo de puta y a final de mes, patada”.