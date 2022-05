Alvise Pérez, como ya han podido comprobar en distintos artículos que hemos publicado en OKDIARIO, sabe perfectamente cómo es Javier Negre. En el audio que desvelamos este viernes, el tuitero va un paso más allá y le acusa de “mentir”, de ser “tonto” por ello y admite creer que su canal estallará por sus formas: “Yo creo que sí”, reconoce.

Además, en este nuevo audio también insiste el tuitero en que Javier Negre habla mal de él a sus espaldas, algo que le “hace gracia”. “A mí me hace gracia que Javi a mí me intenta malmeter con todo el mundo, y luego a otras personas les va malmetiendo contra mí. Alguna vez se lo he dicho, Javi, no hables de mí mal en Almagro 10, porque a la camarera, a la que tú has dicho no sé qué, yo la ayudo. No tiene sentido”, relata Alvise Pérez.

Cuando se le plantea la opción de que el pseudo canal de Negre termine saltando por los aires por las actitudes del director, la respuesta es clara:

“Yo creo que sí”. Además, antes de que OKDIARIO desvelara los falsos autónomos y las promesas de pagos en B de Javier Negre, Alvise también

conocía estos hechos. De hecho, cuando se le cuentan las “cositas” que hay dentro de la empresa de Negre, no se lleva las manos a la cabeza. “Yo

estoy desencantado porque yo vengo de otro mundo”, reacciona.

“Yo soy muy comprensivo en muchas cosas, pero tío, si tienes pocos amigos cuídalos. O sea, si te tiene a ti, o me tiene a mí, y encima te miente

a ti o me miente a mí es que es tonto”, continúa Alvise sobre su amigo Negre, a quien ahora defiende a ultranza pese a que, efectivamente, sabe

perfectamente cómo es, cómo trata a su gente y sus tejemanejes laborales. “ Ahora, en la entrevista que me ha hecho, fíjate que lo primero es que vengo aquí sin cobrar ni un duro. Porque claro, él ha ido diciendo por ahí que a mí me han contratado, que me han fichado y no sé qué”, concluye un Alvise harto de las mentiras de Negre.