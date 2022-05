Alvise admite el maltrato de Negre a sus trabajadores: «La gente está harta, es tan chabacano…»

Luis Alvise Pérez, el tuitero más conocido como Alvise, sabe de sobra el trato que dispensa Javier Negre a sus trabajadores. De hecho, tal y como admite en el audio que acompaña a estas líneas, llega a calificar al director del pseudomedio de tener actitudes “chabacanas”, reconoce saber que sus trabajadores están “hartos” y, de hecho, cuenta que ya ha hablado con el propio Negre de esos comportamientos. No sólo sus propios trabajadores denuncian públicamente las malas formas de Javier Negre como director de su canal de YouTube, también quienes le rodean y quienes más le conocen saben perfectamente cómo es Negre en realidad. En una conversación con Alvise, el tuitero cuenta que le gusta tener un ambiente en su trabajo. Algo que, como él mismo saca a relucir, “en EDA no pasa”. De hecho, cuando se le dice cómo están sus empleados, es él mismo quien lo rebela: “Hartos”. “Lo sé, lo sé”, subraya.

En este sentido, Alvise considera que Negre “tiene que tratar con más respeto” a los trabajadores de su pseudocanal, que ya han denunciado en distintos artículos publicados en OKDIARIO algunas de las tropelías laborales de Javier Negre. El tuitero reconoce que en EDA hay una ambiente “de tensión” y admite haber hablado con el propio Negre sobre estos asuntos: “Yo se lo he dicho alguna vez. Mira, esas cosas, Javi, son muy sencillas. Si vas a reñir a alguien, ríñele en privado. No en un grupo de WhatsApp…”. Y es que, efectivamente, las humillaciones en público de Negre hacia sus empleados son diarias. “No puedes hacer eso”, expresa Alvise. Precisamente sobre la forma de actuar de Negre, Alvise dice que es “absurdo”: “Es un poco absurdo… No le digas que te lo he dicho… Pero me parece tan chabacano”.

El tuitero, recuerden, conoce muy bien a Javier Negre. Como ha desvelado OKDIARIO, Alvise no sólo conoce el “humor” machista, por llamarlo de alguna forma, de Negre, sino también que nunca dice la verdad: “Yo antes pensaba que un 50% de lo que decía era mentira, pero ahora creo que es el 100%, porque todo lo manipula un poco”.