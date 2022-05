Alvise, una diputada y el machista Negre: «Hay que ver lo cachondo y burro que le pones»

El tuitero Alvise Pérez sabe muy bien cómo es Javier Negre… aunque ahora trate de protegerle. De hecho, según ha admitido en privado a distintas personas, hasta hace unas semanas quería romper por completo toda relación con él. Uno de los motivos es el humor, por llamarlo de alguna forma, del director del pseudocanal. Como ejemplo está un episodio machista que relata el propio Alvise, en el que Negre se acercó a una conocida diputada nacional únicamente para decirle que a uno de sus trabajadores le tenía “cachondo y burro”. Según explicó Alvise, las palabras exactas de Negre a esta diputada en el Congreso fueron: “Hay que ver lo cachondo y burro que le tienes”.

Esta diputada es, según Alvise, su “mejor amiga”. Algo que el propio tuitero no quiere que se desvele: “Que no lo sepa nadie”. Como en OKDIARIO no somos como él, no vamos a desvelar su identidad. Tras ello, Alvise relató este lamentable episodio machista de Javier Negre. Un episodio que, por cierto, ha reconocido a este periódico que ocurrió la propia diputada.

“Se enfadó mucho… Yo le dije: ‘Mira, conozco poco a este chaval, pero es muy educado. Es imposible que haya dicho eso’. Lo de: ‘Hay que ver lo cachondo y burro que tienes a este tío’”, comenzó relatando Alvise. Ante la sorpresa de quien escribe estas líneas, que resulta ser el “chaval”, el tuitero insistió en la historia: “De repente se le acerca Negre, le hace así, y le dice: “Oye, hay que ver a este, refiriéndose a ti (Borja Jiménez), lo cachondo que le pones, tal, no sé qué…”.

“Negre le dijo eso. Y ella me dice: ‘Tío, Alvise, me ofendí tanto. Me pareció tal falta de respeto’”, cuenta el tuitero, que lo pone como ejemplo del “humor que él tiene”. Según cuenta, de hecho, la diputada le explicó que dio a Negre “un portazo porque no le quise pegar una hostia”. Algo que, a ojos de Alvise, quizás no le habría venido mal a Negre: “Es que un día es para metérsela”.

“A Javi además, es que le gusta mucho hacer estas bromas”, admite el propio Alvise, que añade que, para Negre, este tipo de humor machista y fuera de lugar son “bromas menores”. “No sabe cuándo parar. Conmigo no lo hace porque se lo he dicho: ‘Javi, si me haces esto, tenemos un problema’”. “Yo no tengo ni idea de cómo lo hubiese encajado”, admite el tuitero.