La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha reiterado este miércoles que la Generalitat no financia la Casa de la República de Waterloo donde vive el expresidente Carles Puigdemont.

Lo ha dicho en la sesión de control al Govern durante el pleno del Parlament, después de que el portavoz de Cs, Carlos Carrizosa, haya acusado al Ejecutivo catalán de “apoyar económicamente a un fugado de la justicia” en Waterloo.

Carrizosa ha sostenido que el Govern oculta la información de cuánto cuesta para las arcas públicas la Casa de la República y la Oficina del expresidente de Puigdemont, y ha avisado de que esto puede suponer un delito de encubrimiento porque están apoyando “a un fugado para ayudarlo en la fuga”.

Artadi ha afirmado que la Casa de la República se financia con dinero privado: “El mismo dinero privado que pagó el referéndum. Nos lo pagamos entre nosotros porque somos así”.

También ha asegurado que Puigdemont no recibe ningún sueldo por parte de la Generalitat porque no lo ha pedido, aunque tiene derecho como ex presidente, y que la Oficina de ex presidente no supone ningún coste para la administración, a diferencia de las de los expresidentes José Montilla y Pasqual Maragall.

Además, la consellera ha ironizado con el viaje que hizo Cs el fin de semana a Waterloo: “Gracias por seguir poniendo al presidente Puigdemont en el centro de la política de Catalunya”.