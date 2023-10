Armengol exalta ante Leonor a un poeta fetiche del independentismo que cantaba a la muerte de Felipe V

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha aprovechado un momento tan trascendental para la historia de España, como el juramento de Leonor, para hacer su particular guiño al independentismo; la socialista ha incluido en su discurso a tres poetas -uno vasco, otro valenciano y otro gallego- como gesto al uso de las lenguas cooficiales. Se trata de Vicent Andrés Estellés, Xohana Torres y Felipe Juaristi.

El caso de Estellés tiene un especial significado, pues su obra es referencia para el separatismo. De hecho, el uso en esta cita de uno de sus poemas -Allò que val és la consciència de no ser res si no s’és poble (Aquello que vale es la consciencia de no ser nada si no se es pueblo)- ha irritado especialmente a los separatistas.

El diputado de Junts per Catalunya, Francesc de Dalmases, ha calificado de «falta de respeto a la obra de Estellés, y a su memoria» el uso que ha hecho Armengol de los versos «para entronizar a quien está a las antípodas de su concepción de pueblo: una Borbón. Vergüenza».

El coordinador del partido independentista balear Més, Luis Apesteguia, también ha arremetido contra Armengol por citar a Estellés en la «coronación» de una «princesa española», lo que ha considerado que es «una falta de respeto a su memoria». Mientras, el ex conseller de Educación de la Generalitat, Josep Bargalló (ERC), también ha sido crítico con la presidenta del Congreso, publicando un mensaje con un retrato de Felipe V boca abajo, que se puede ver en el Museo de Bellas Artes de Játiva.

Precisamente, entre las críticas se ha recordado uno de los poemas del autor valenciano, en el que hace referencia al primer Borbón, que ordenó quemar la ciudad valenciana por su resistencia durante la Guerra de Sucesión.

En dicho poema, Estellés se refiere de forma figurada a la muerte del monarca: «Aquella muerte que no encontrará término; aquella muerte, excedida, a espuertas, será la muerte del Rey Felipe V, será una muerte inacabable».

Discurso ideológico de Armengol

Armengol ha pronunciado ante la Familia Real un discurso de claro tinte ideológico, con alusiones a la «diversidad» y la «pluralidad», en un contexto político convulso, marcado por las negociaciones de Pedro Sánchez con los separatistas para su investidura.

De hecho, el juramento de la princesa Leonor ha tenido lugar apenas un día después de que Sánchez hubiese enviado a su negociador, Santos Cerdán, a Bruselas para acabar de cerrar la ley de amnistía con el prófugo Carles Puigdemont. Se da por seguro que la investidura será inminente, tras ceder Sánchez a la exigencia separatista del borrado de los delitos cometidos en el marco del referéndum ilegal.

En su discurso, Armengol ha destacado que es «al pueblo soberano» a quien «verdaderamente pertenece el poder» y ha reclamado una España «plural, abierta y europea que, desde la diversidad, afronta los retos de un mundo en profunda mutación». Igualmente, ha afirmado que España es hoy «un país cohesionado, respetuoso, próspero, consciente y orgulloso de su diversidad», un país cuya sociedad es «ejemplo de tolerancia y solidaridad».

La presidenta del Congreso ha concluido su intervención señalando que «el juramento de la Princesa supone el firme compromiso con este presente libre y democrático (…) Una alianza con la España de hoy, que es responsabilidad de todos perfeccionar, a través del diálogo y los consensos, respetando su pluralidad, su diversidad y haciendo de la estabilidad y la convivencia nuestra bandera». Y ha apelado a «la concordia como horizonte hoy, mañana y siempre», precisamente el término que utiliza con frecuencia Pedro Sánchez para defender la amnistía para los golpistas.