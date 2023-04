‘Pam’ presume de las guías sexuales con la Virgen que la juez condenó por ofender a los cristianos

La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, ha participado en un acto del Ayuntamiento de Getafe y ha celebrado la polémica guía sexual que distribuyó este consistorio en los colegios de la localidad hasta que una juez dictaminó que vulneraban la libertad religiosa y las retiró de circulación. Junto a la concejal de Feminismos de Getafe, también de Podemos, la alto cargo del Ministerio de Igualdad ha mostrado con orgullo la guía y defendido la importancia de la educación sexual en las aulas.

En un momento dado del acto, la moderadora del acto traslada: «He leído sobre esta guía en OKDIARIO y dicen que esta guía anima a los niños a masturbarse y los hipersexualiza. ¿Es cierto?». La edil de Podemos Getafe responde que la guía se basa en que «tienes derecho a usar tu cuerpo y que es importante el consentimiento». «Es lo que más molestó a Abogados Cristianos que denunciaron que aparecía una virgen. Usa un lenguaje muy enfocado a los jóvenes. Os recomiendo que entréis en la web del Ayuntamiento a consultarla porque son una auténtica joya», agrega mientras Pam Rodríguez va pasando las páginas para que las viera el público.

La secretaria de Estado seguidamente afirma: «La educación sexual sirve para contarle a la gente más pequeña cuáles son los grandes consensos de la sociedad. Cuando decimos que hace falta educación sexual, en realidad nos estamos refiriendo a que hace falta otra educación sexual a la que tenemos. En el colegio se nos trasladó una idea muy concreta de lo que es la educación sexual: fundamentalmente que los hombres y las mujeres tenemos una serie de roles».

Extracto de la guía de Getafe.

La colaboradora de Irene Montero afea las clases que recibió su generación. «Normalmente y desgraciadamente, la educación sexual nos trasladó que las mujeres no ocupábamos los espacios de poder. Casi es normal que el señor Ramón Tamames diga que Isabel la Católica fue un gran referente. Durante muchas décadas en nuestro país era de las pocas mujeres de las que se hablaba en los libros de texto. Como si no hubiera habido cientos, miles, millones… de mujeres que hubieran aportado mucho para que nuestro país sea otra cosa», afea.

«A día de hoy es posible pedir otra educación sexual porque algunos consensos en la sociedad han cambiado. La gente en España pensamos que está bien tratarse de forma igualitaria entre hombres y mujeres. Es un consenso para cualquier persona, independientemente del sexo o la edad. Tratarse bien está bien. Y, sin embargo, no es una cosa que se aprenda en la escuela con la misma normalidad con la que se aprenden otras cosas que luego en nuestra vida también son importantes», asegura cargando contra los profesores.

Matemáticas

La secretaria de Estado, a continuación, comenta las críticas por dudar de la utilidad de las matemáticas. «El otro día me cuestionaban mucho porque dije que qué curioso era que aprendimos a hacer una raíz cuadrada, que es algo que a lo largo de nuestra vida no utilizamos tantas veces. No es una crítica a las matemáticas. Son importantísimas, pero qué importante sería también aprendernos a tratar de una forma correcta».

«¿Cómo vamos a aprender a tratarnos bien si, por ejemplo, no sabemos que las relaciones sexuales tienen que ser pactadas entre dos personas?», se pregunta. «Cuando no se enseña en el colegio, los niños y niñas acuden a Internet. La decisión que tenemos que tomar como país es si queremos que aprendan del porno o en la escuela. No es una idea de las feminazis de Podemos. Es de sentido común. Quienes piensan que es normal la violencia machista o que no existe, son muy poquitos y hacen mucho ruido», agrega.

«A nosotras nos parece normal aprender eso en la escuela y, sin embargo, no pasa en ninguna escuela. Los profesores y profesoras no tienen suficientes herramientas», sostiene Ángela Rodríguez Pam. La dirigente del Gobierno afea la «criminalización que se hace de la educación sexual». «No sé si recordáis el escándalo que hubo en las elecciones andaluzas cuando Macarena Olona enseñó una guía de educación sexual del Ayuntamiento de Sevilla. Esas guías sirven para que algunas niñas contaran que habían sufrido agresiones sexuales. La mayor parte de mujeres en este país que no se han atrevido a contar que sufrían violencia sexual es porque eran demasiado pequeñas cuando les pasó», finaliza.